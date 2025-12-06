विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Career Horoscope: जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे तुला राशि के जातक, करियर में मिलेगी सफलता

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:03 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से शानदार रहने वाला है। वहीं कुछ जातक इस सप्ताह नए प्रोजेक्ट्स प ...और पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के मुताबिक इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों को करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ जातक इस हफ्ते कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए उन्हें सराहना मिलेगी। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि करियर की दृष्टि से ये सप्ताह कैसा गुजरने वाला है।

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल

यह सप्ताह आपके करियर में तेजी और नए अवसर लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे आप शांति से खुद को जांचेंगे और योजनाएं बनाने में सक्षम होंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नेतृत्व, निर्णय और विचार प्रस्तुत करने की क्षमता बढ़ेगी। धनु राशि में मंगल आपकी ऊर्जा और साहस को बढ़ाएंगे, जिससे चुनौतियों का सामना करना आसान होगा। सप्ताहांत में चंद्रदेव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे आप कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से पूरा करेंगे।

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह आपके करियर के लिए लाभकारी और उत्साहवर्धक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव टीमवर्क और सहयोग को बढ़ावा देंगे। 10 दिसंबर को सिंह राशि में चंद्र देव के प्रभाव से आप व्यक्तिगत कार्यों और क्रिएटिव समस्याओं को सुलझाने पर अधिक ध्यान देंगे।

जब चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी योजना बनाने, व्यवस्थित करने और सुधारने की प्राकृतिक क्षमता सामने आएगी। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र आपके एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएंगे और जिम्मेदारियों को सटीकता से पूरा करने में मदद करेंगे। यह सप्ताह प्रोजेक्ट्स के पुनर्गठन, रिपोर्ट तैयार करने और कार्यों को पूर्णता से निभाने के लिए उत्तम है।

तुला साप्ताहिक करियर राशिफल

इस सप्ताह करियर में समझ स्थिर लेकिन विचारशील रहेगी। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में पेशेवर दृष्टि और जिम्मेदारी निभाने में मदद करेंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव के दौरान टीमवर्क सुचारु होगा और आपके विचारों को सराहना मिलेगी।

वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र आपके ध्यान को गहरा करेंगे और शोध या डिटेल्स, आधारित कार्यों में सफलता दिलाएंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव कन्या राशि में आपकी लंबी अवधि की रणनीतियों और कार्यस्थल को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल समय देंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल

करियर में उन्नति प्रमुख विषय रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र के गोचर से आपका पेशेवर आकर्षण, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता उच्चतम स्तर पर होगी। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे और नए समझ अपनाने में मदद करेंगे।

मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव आपको वरिष्ठों या सहयोगियों से प्रशंसा और मान्यता दिला सकते हैं। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव संगठन क्षमता बढ़ाएंगे, जिससे कार्यों को पूरा करने और भविष्य की योजनाओं में सटीकता आएगी। प्रेजेंटेशन, नेतृत्व और वार्ता के लिए यह सप्ताह उत्तम है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।