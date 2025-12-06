Weekly Career Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए प्रोडक्टिव रहेगा यह सप्ताह, पढ़ें करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि इस सप्ताह में कुछ राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए यह सप्ताह एनालिटिकल और प्रोडक्टिव रहने वाला है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि मेष से लेकर कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा गुजरने वाला है।

मेष साप्ताहिक करियर राशिफल इस सप्ताह आपका पेशेवर जीवन आगे बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव आपको सोचने और पुरानी गलतियों को सुधारने की प्रेरणा देंगे। मध्य सप्ताह में जब चंद्रदेव सिंह राशि में आएंगे, तब आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। आप जिम्मेदारियां संभालेंगे और नए विचार प्रस्तुत करेंगे। धनु में मंगलदेव आपको साहसी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वृश्चिक में बुधदेव आपकी रणनीति को स्पष्टता देंगे। सहकर्मी सहयोग करेंगे और आपको अपने पिछले प्रयासों का सम्मान मिलेगा।

वृषभ साप्ताहिक करियर राशिफल इस सप्ताह आपका करियर स्थिर लेकिन चिंतनशील रहेगा। वृश्चिक में सूर्य देव, बुधदेव और शुक्रदेव आपके कार्य-संबंधों और जिम्मेदारियों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपकी बातों को स्पष्टता देंगे, जिससे आप अपने विचार सटीक रूप में रख पाएंगे।

मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव आने पर आप नेतृत्व लेने या कार्यस्थल को व्यवस्थित करने का मन बनाएंगे। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव आपकी बारीकियों पर ध्यान बढ़ाएंगे, जिससे आप लंबित काम पूरा कर पाएंगे। यह सप्ताह बातचीत, टीमवर्क और लंबी योजनाओं को सुधारने के लिए अच्छा रहेगा।

मिथुन साप्ताहिक करियर राशिफल करियर इस सप्ताह एनालिटिकल और प्रोडक्टिव रहेगा। वृश्चिक में बुधदेव आपके समस्या-समाधान कौशल को मजबूत करेंगे, जिससे मुश्किल काम और शोध-आधारित प्रोजेक्ट आप आसानी से संभाल पाएंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में टीमवर्क और सहयोग बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव आपके एक्सप्रेशन और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे आप अपनी योजनाएं मजबूती से प्रस्तुत करेंगे। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव आपको बारीकियों पर ध्यान देंगे, जिससे लंबित काम पूरा होगा। यह सप्ताह रणनीति, योजना और काम के ढांचे को सुधारने के लिए लाभदायक रहेगा।

कर्क साप्ताहिक करियर राशिफल सप्ताह आपके करियर के लिए सुचारु और प्रगतिशील रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे, जिससे आपकी इन्टुशन शक्ति मजबूत होगी और निर्णय अधिक समझदारीपूर्ण होंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव आपकी आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे आप नेतृत्व लेने या अपनी राय सरलता से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे।

वृश्चिक का ग्रहयोग आपके भीतर क्रिएटिव समस्या-समाधान और चल रहे प्रोजेक्ट में गहराई लाएगा। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव बारीकियों पर ध्यान और व्यवस्था बढ़ाएंगे, जिससे आप लंबित कार्य आसानी से पूरा करेंगे। यह सप्ताह प्लानिंग, टीमवर्क और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए शुभ रहेगा।