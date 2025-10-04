Weekly Career Horoscope 6 to 12 October 2025: इस राशि के करियर में आएगी मजबूती, पढ़ें धनु से मीन का राशिफल

साप्ताहिक करियर राशिफल के मुताबिक अक्टूबर के नए हफ्ते में कुछ राशि के जातकों को अपनी रणनीतियों से फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए रचनात्मक गतिविधियों के लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन कर्क राशि (Weekly Career Horoscope 6 to 12 October 2025) तक का साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मीन राशि में शनि वक्री होने के कारण अनुशासन और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मिथुन राशि में गुरु पारिवारिक जीवन में अवसर लाएंगे, जबकि कन्या राशि में सूर्य और शुक्र संबंधों पर प्रकाश डालेंगे। यह मीन साप्ताहिक राशिफल निर्णयों में संतुलन और स्पष्टता की प्रेरणा देता है। चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक करियर राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) करियर में विकास अनुकूल दिख रहा है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आपके कार्य और गृह जीवन के संतुलन पर विचार करने को प्रेरित करेंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे नवाचार और नए प्रोजेक्ट के लिए समय अच्छा रहेगा। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा प्रैक्टिकल दिनचर्या और निरंतर प्रयास को समर्थन देंगे, जिससे आपकी मान्यता बढ़ेगी। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा साझेदारियों को बढ़ावा देंगे, जिससे सहयोग के अवसर मजबूत होंगे। यह धनु साप्ताहिक राशिफल रचनात्मकता और टीमवर्क के जरिए करियर में मजबूती का संकेत देता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) करियर में वृद्धि अनुशासन और ध्यान से संभव है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा सहकर्मियों के साथ संचार को बेहतर करेंगे और नए विचारों को प्रोत्साहित करेंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा घरेलू जिम्मेदारियों से ध्यान भटक सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे , जिससे नेतृत्व या परियोजना कार्य में सफलता मिलेगी। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा उत्पादकता और कार्य प्रबंधन पर जोर देंगे। यह मकर साप्ताहिक राशिफल प्रैक्टिकल रणनीतियों और समझदारी से संचार के साथ प्रगति का संकेत देता है।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) आपके करियर में संचार और नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे। 6–7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आपके करियर से जुड़े आर्थिक मामलों पर जोर देंगे । 8–9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा प्रस्तुतियां, बैठकें और व्यावसायिक चर्चाओं को मजबूत करेंगे। 10–11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा कार्य और घर की जिम्मेदारियों में संतुलन लाएगा। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा नए प्रोजेक्ट्स और रचनात्मक विचारों के लिए अनुकूल समय देंगे । तुला राशि में बुध और मंगल कार्य में सहयोग और रणनीतिक योजना को बढ़ावा देंगे। यह सप्ताह करियर में सहयोग और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत देता है।

मीन साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) करियर में इस सप्ताह स्थिरता रहेगी। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आत्म-विश्वास और नई पहल के लिए ऊर्जा देंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा आपके कार्य से आर्थिक पुरस्कार को उजागर करेंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा संवाद और टीम प्रोजेक्ट को बढ़ावा देंगे, जिससे प्रस्तुतियों के लिए समय शुभ रहेगा। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा करियर और घरेलू जिम्मेदारियों में संतुलन पर जोर देंगे। यह मीन साप्ताहिक राशिफल दिखाता है कि आत्म-विश्वास और प्रैक्टिकल रणनीतियों के संयोजन से करियर में स्थिर प्रगति होगी।