Weekly Career Horoscope 6 to 12 October 2025: इस हफ्ते किस राशि को निवेश से मिलेगा फायदा?

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:00 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल में यह माना जाता है कि कुछ राशि के जातकों को अपनी नेतृत्व क्षमता से फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ जातक निवेश के माध्यम से आर्थिक लाभ पा सकते हैं। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल (Weekly Career Horoscope 6 to 12 October 2025)।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मिथुन राशि में  गुरु परिवर्तन और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करेंगे। यह वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि ऊर्जा और धैर्य के संतुलन से विकास संभव है। कुंभ राशि में  राहु और सिंह राशि में  केतु पारिवारिक और करियर जिम्मेदारियों को प्रभावित करेंगे। यह वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल परिवर्तन, अनुशासन और प्रगति पर जोर देता है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

इस सप्ताह करियर मजबूत रहेगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक  मीन राशि में चंद्रमा आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों और सहयोग पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक  मेष राशि में चंद्रमा पेशेवर क्षेत्रों में साहसिक कदम उठाने का अवसर देंगे , जैसे कि नए विचार प्रस्तुत करना या नेतृत्व लेना।

10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा आपके स्थिर प्रयासों को पुरस्कृत करेंगे, जिससे मान्यता और स्थिरता मिलेगी। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे प्रभावशाली लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। यह सिंह साप्ताहिक राशिफल स्पष्टता और मान्यता के साथ करियर की तरफ एक सकारात्मक पहल की भविष्यवाणी करता है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

इस सप्ताह करियर के अवसर बढ़ेंगे। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चंद्रमा  मीन राशि में रहेंगे, जिससे सहयोग और टीमवर्क मजबूत होंगे और साझेदारियां बेहतर होंगी। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे आप करियर से जुड़ी आर्थिक फैसलों पर ध्यान देंगे, इसलिए संयुक्त प्रयास को समझदारी से देखें।

10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जो नई स्किल सीखने या प्रशिक्षण के जरिए पेशेवर विकास के अवसर देंगे। 12 अक्टूबर को चंद्रमा  मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे आपकी सार्वजनिक छवि और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। यह कन्या साप्ताहिक राशिफल मान्यता और स्थिर प्रगति का संकेत देता है।

तुला साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

इस सप्ताह करियर में स्थिर विकास रहेगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक  मीन राशि में चंद्रमा कार्य दिनचर्या, संगठन और जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक  मेष राशि में चंद्रमा साझेदारी पर जोर देंगे, जिससे सहयोग या व्यापारिक समझौते करने का समय शुभ होगा।

10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक  वृष राशि में चंद्रमा साझा प्रयासों या निवेश के माध्यम से आर्थिक लाभ को समर्थन देंगे। 12 अक्टूबर को  मिथुन राशि में चंद्रमा नए सीखने के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करेंगे। यह तुला साप्ताहिक राशिफल व्यावसायिक निर्णयों में संतुलन और स्पष्टता की सलाह देता है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

करियर के मामलों में स्थिर ध्यान की आवश्यकता है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चंद्रमा  मीन राशि में रहेंगे, जिससे कार्य में रचनात्मकता और नए विचार बढ़ेगा। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चंद्रमा  मेष राशि में रहेंगे, जिससे दैनिक कार्यों पर ध्यान बढ़ेगा और अनुशासन और दक्षता की आवश्यकता होगी।

10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा  वृष राशि में रहेंगे, जो पेशेवर साझेदारियों को मजबूत करेंगे और समझौतों व सहयोग के लिए अनुकूल समय होगा। 12 अक्टूबर को चंद्रमा  मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर साझेदारी और जिम्मेदारियों पर ध्यान मिलेगा। यह वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल सहिष्णुता और सहयोगी रणनीतियों से प्रगति का सुझाव देता है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।