Weekly Career Horoscope 6 to 12 October 2025: कर्क वालों को मिलेगा बड़ा प्रोजेक्ट, पढ़ें करियर राशिफल

करियर की दृष्टि से यह सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। वहीं कुछ जातक कार्यक्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से लेकर कर्क राशि तक का साप्ताहिक करियर राशिफल (Saptahik career rashifal 6 to 12 October 2025)।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शुक्र का कन्या राशि में होना रिश्तों को प्रोत्साहन देंगे , जबकि गुरु का मिथुन राशि में होना आय के अवसरों को बढ़ावा देंगे । यह वृषभ साप्ताहिक राशिफल विकास, चिंतन और प्रैक्टिकल प्रगति का तालमेल प्रस्तुत करता है। शनि का मीन राशि में वक्री होना मित्रता या लम्बे समय से बनाये गए लक्ष्यों में देरी ला सकते हैं।

मेष साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) 8 अक्टूबर को चंद्रमा के मेष राशि में प्रवेश से करियर में आत्मविश्वास और दृढ़ता बढ़ेगी। मध्य सप्ताह में नए अवसर मिल सकते हैं, जिनके लिए सही फैसलें लेना जरूरी होगा। कन्या राशि में शुक्र मिलजुल कर काम करने से संबंध बनाने में मदद करेंगे, जबकि तुला राशि में बुध आपकी संचार क्षमता को बढ़ाएंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा योजनाओं और लम्बे समय से प्लान किये गए कामों पर जोर देंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह साहसिक पहल और डिप्लोमेटिक सोच का मिश्रण है, जो करियर विकास में सहायक होगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) सप्ताह की शुरुआत में, 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। यह टीमवर्क और नेटवर्किंग में मदद करेंगे, सहयोग के नए द्वार खोलेगा। सप्ताह के मध्य में, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे आपको विश्राम या अपने मन के अंदर झांकने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, इसलिए फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जो आपको आपके प्लानिंग में नेतृत्व लेने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। 12 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे संचार और बोलने की कला में वृद्धि होगी। यह वृषभ साप्ताहिक राशिफल संतुलित प्रयासों के माध्यम से करियर में स्थिर वृद्धि का संकेत देता है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) सप्ताह की शुरुआत में करियर पर ध्यान अधिक रहेगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आपके पेशेवर जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि को प्रभावित करेंगे। मध्य सप्ताह में, 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा लॉन्ग टर्म करियर लक्ष्यों को दोबारा योजना बनाने और नेटवर्किंग को मजबूत करने का समय देंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा पर्दे के पीछे काम, तैयारी और धैर्य को महत्व देंगे। अंत में, 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा नई ऊर्जा और आत्म-विश्वास लाएंगे, जिससे परियोजनाओं में नेतृत्व और कौशल प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। यह मिथुन साप्ताहिक राशिफल सावधानीपूर्वक समय का उपयोग और योजना के साथ प्रगति दर्शाता है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: करियर (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) मध्य सप्ताह में करियर में वृद्धि देखने को मिलेगी, जब चंद्रमा 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे। यह साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सप्ताह की शुरुआत में 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आपको योजनाओं और व्यापक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने को कहेंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा टीमवर्क और नेटवर्किंग में सहयोग देंगे, जिससे ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए समय अनुकूल होगा। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा विचार-विमर्श और नई योजनाओं के लिए प्रेरणा देंगे, लेकिन विचारों में सावधानी जरूरी होगी। यह कर्क साप्ताहिक राशिफल धैर्य और दूरदर्शिता के साथ स्थिर करियर प्रगति का संकेत देता है।