Weekly Career Horoscope: मकर वालों को मिलेगी करियर में नई पहचान, जानें धनु से मीन का साप्ताहिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह परिवर्तन और खुद की पहचान लेकर आएगा। इस दौरान चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों से गोचर करेंगे, जिससे आपकी भावनात्मक और सोचने-समझने की स्पीड धीरे-धीरे बढ़ेगी। सप्ताह की शुरुआत मीन राशि में चंद्रमा के गोचर से होगी, जिससे आपके भीतर करुणा और आत्मचिंतन की भावना बढ़ेगी।

धनु साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में पॉजिटिव परिणाम मिलने की संभावना है। बस ध्यान और अनुशासन बनाए रखना जरूरी रहेगा। 3 नवंबर को जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब आप अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर विचार कर सकते हैं। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, यह समय नए विचार शुरू करने या नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए शुभ रहेगा। 6 और 7 नवंबर को जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, तब कार्य की गति स्थिर होगी और आपके प्रयासों से ठोस परिणाम मिलेंगे। 8 और 9 नवंबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत और नेटवर्किंग से नए अवसर खुल सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह आपका लचीलापन और आशावाद कार्यस्थल पर पहचान दिला सकता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में स्थिर प्रगति की संभावना है। 3 नवंबर को जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब कार्यस्थल पर क्रिएटिविटी और भावनात्मक समझ बढ़ेगी। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे. यह समय आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता को मजबूत करेगा। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, जिससे कार्य की गति स्थिर होगी और आपके प्रयासों से ठोस परिणाम मिलेंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे। यह समय टीमवर्क और संवाद से नए अवसरों के द्वार खोलेगा। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, निरंतरता और सहयोग की भावना से आप कार्यक्षेत्र में सम्मान और पहचान प्राप्त करेंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह प्रगति और प्रेरणा से भरा रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव या तकनीकी क्षेत्रों में काम करते हैं। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे, यह समय नए विचारों और समाधान खोजने का है। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तब आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल बढ़ेगा। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा स्थिरता लाएंगे, जिससे योजनाओं पर ठोस काम करने का अवसर मिलेगा। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा संवाद और नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करेंगे। साप्ताहिक राशिफल कहता है कि यदि आप नए विचार और नियमितता में संतुलन रखें, तो पेशेवर जीवन में स्थायी सफलता संभव है।

मीन साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में क्रिएटिविटी और भावनात्मक समझ आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगी। 3 नवंबर को जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब आपकी इन्टूशन शक्ति बढ़ेगी, जिससे रणनीति और योजना बनाने में सहायता मिलेगी। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, यह समय नए कदम उठाने और पहल दिखाने के लिए अनुकूल रहेगा। 6 और 7 नवंबर को जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, तब फोकस और कार्य में अनुशासन बढ़ेगा। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर सहयोग और नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करेगा। साप्ताहिक राशिफल बताता है कि अपने अनुभव और प्रैक्टिकल सोच के बीच संतुलन रखकर आप पेशेवर रूप से आगे बढ़ सकते हैं।