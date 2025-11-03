Weekly Career Horoscope: कन्या वालों को करियर में मिलेंगे नए मौके, यहां पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 3 नवंबर को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। इस समय आप थोड़ा सोच-विचार करेंगे और मानसिक शांति की खोज करेंगे। यह सप्ताह भावनात्मक समझदारी, खुद पर नियंत्रण और निरंतर प्रगति का संकेत देता है। चलिए करियर राशिफल से जानते हैं कि यह सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में प्रगति के अवसर नजर आ रहे हैं। 3 नवंबर को जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब आपकी क्रिएटिविटी और गहरी समझ बढ़ेगी, जिससे आप अपने अगले पेशेवर कदम की स्पष्ट रूपरेखा बना पाएंगे। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, यह समय प्रेजेंटेशन या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए शुभ रहेगा। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, जो आपको कार्य में स्थिरता और लंबे समय की लक्ष्यों पर ध्यान देने में मदद करेगा। 8 और 9 नवंबर को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिससे सहयोग, संवाद और सार्वजनिक संपर्कों से लाभ मिलेगा। इस सप्ताह का राशिफल बताता है कि प्रेरणा और दृढ़ निश्चय के संतुलन से आपको सम्मान और नए अवसर प्राप्त होंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) इस सप्ताह करियर में पॉजिटिव बदलाव दिखेंगे। 3 नवंबर को जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब मन थोड़ा सोच-विचार करेगा। आप अपने काम को नए नजरिए से देख पाएंगे। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे नई प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलेगा, यह समय नए प्रोजेक्ट या योजनाएं शुरू करने के लिए अच्छा है। 6 और 7 नवंबर को जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, तब आप काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा कर पाएंगे। 8 और 9 नवंबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत और संपर्कों से नए अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह का राशिफल बताता है कि धैर्य, स्पष्टता और संवाद से आपके पेशेवर सम्मान में वृद्धि होगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) इस सप्ताह करियर में स्थिरता और प्रगति दोनों दिखेंगी। 3 नवंबर को जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब आप अपने काम की दिशा पर विचार करेंगे, योजना बनाने के लिए यह अच्छा समय रहेगा। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जो टीमवर्क और सहयोग को बढ़ावा देंगे। 6 और 7 नवंबर को जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, तब आपका अनुशासन और मेहनत बढ़ेगी, जिससे महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। 8 और 9 नवंबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब क्रिएटिव विचार और नए अवसर सामने आएंगे। इस सप्ताह का राशिफल बताता है कि समझदारी और संतुलित सोच से आप कार्यस्थल पर सम्मान प्राप्त करेंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) इस सप्ताह करियर में ऊर्जा और प्रगति दोनों दिखाई देंगी। 3 नवंबर को जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब क्रिएटिव सोच और नई दिशा में योजना बनाने का अवसर मिलेगा। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। 6 और 7 नवंबर को जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, तब साझेदारी और सहयोग से सफलता के अवसर बढ़ेंगे।