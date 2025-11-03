Weekly Career Horoscope: किस राशि की प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें मेष से कर्क का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि यह सप्ताह यह हफ्ता खुद को बेहतर तरीके से बताने, नई बातें सीखने और आगे बढ़ने का है। तुला राशि में सूर्य आपको संतुलन सिखाएंगे, और वृश्चिक राशि में बुध आपकी समझ और सोच को तेज करेंगे। यह हफ्ता बातचीत, क्रिएटिविटी और सही फैसले लेने के लिए अच्छा रहेगा, बस खुद को थोड़ा स्थिर रखें।

मेष साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर) इस सप्ताह चंद्रमा की विभिन्न राशियों में यात्रा आपके पेशेवर जीवन पर असर डालेगी। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब आप अपने पुराने कामों की दुबारा देखेंगे या अधूरे कार्य पूरे करेंगे। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा आपकी अपनी राशि में रहकर आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व निखारेंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको धैर्य और निरंतरता देगा, जिससे कार्य में स्थिर प्रगति होगी। सप्ताह के अंत में 8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तो बातचीत और नेटवर्किंग के नए अवसर बनेंगे। यह सप्ताह बताता है कि टीमवर्क और स्पष्ट संवाद से आपको काम में सराहना मिलेगी।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर) इस सप्ताह चंद्रमा की अलग-अलग राशियों में यात्रा आपके काम और प्रोफेशनल जीवन में बदलाव लाएगी। हफ्ते की शुरुआत में जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तो आपको पुराने काम पूरे करने या किसी अधूरे प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तब आप नए काम की तैयारी और योजनाएं बना सकते हैं। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम और सम्मान मिलने के योग बनाएंगे। सप्ताह के अंत में 8 और 9 नवंबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, इससे नए सहयोग और संवाद से आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। यह सप्ताह बताता है कि धैर्य और प्रैक्टिकल सोच से आपका काम आगे बढ़ेगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) इस हफ्ते करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी। हफ्ते की शुरुआत में जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब मन में थोड़ी उलझन या ज्यादा सोच हो सकती है। इसलिए अपने पेशेवर लक्ष्यों को साफ करने का समय है। 4 से 5 नवंबर तक जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तब टीमवर्क और नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। 6 से 7 नवंबर तक वृषभ राशि में चंद्रमा आपके काम में स्थिरता और अनुशासन लाएंगे, जिससे लंबे समय के प्रोजेक्ट्स की मजबूत नींव रखी जा सकेगी। हफ्ते के अंत में जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब आपकी बात करने की कला और आत्मविश्वास से सहकर्मी या क्लाइंट प्रभावित होंगे। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि समझदारी से बनाई गई योजनाएं और क्रिएटिव सोच सफलता के नए रास्ते खोलेंगी।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: करियर (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025) इस हफ्ते आपका करियर भावनात्मक समझ और प्रैक्टिकल सोच का सुंदर मेल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब आप अपने भविष्य के लक्ष्यों पर गहराई से विचार करेंगे। 4 से 5 नवंबर तक मेष राशि में चंद्रमा आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे और नए काम शुरू करने की प्रेरणा देंगे। 6 से 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा आपको स्थिरता और आत्मविश्वास देंगे, जिससे कार्य में निरंतरता बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में 8 से 9 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तो आपके संवाद कौशल और योजनाएं दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालेंगी। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि आपकी मेहनत और भावनात्मक संतुलन से पेशेवर प्रगति तय है।