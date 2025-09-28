Weekly Career Horoscope 29 Sep to 5 Oct 2025: इस हफ्ते धनु वालों को नए प्रोजेक्ट दिलाएंगे कामयाबी

करियर राशिफल के मुताबिक अक्टूबर का पहला सप्ताह कुछ राशियों के लिए करियर की दृष्टि से काफी अच्छा रह सकता है। वहीं कुछ जातक कार्यक्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन कर्क राशि (Weekly Career Horoscope 29 Sep to 5 Oct 2025) तक के जातकों के लिए साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आत्म-फोकस, अनुशासन और विस्तार का है। चंद्रमा सप्ताह में धनु, मकर और कुम्भ राशि में भ्रमण करेंगे। आपका ध्यान व्यक्तिगत मामलों से वित्तीय योजना की ओर और बाद में संवाद और नेटवर्किंग की ओर जाएगा। सिंह राशि में शुक्र संबंधों में स्नेह बनाए रखेंगे, जबकि कुम्भ राशि में राहु छिपी भावनाओं को समझदारी से संभालने की सलाह देंगे।

धनु साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) यह सप्ताह करियर में स्थिर विकास का संकेत देता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्य में पहल करने का उत्साह मिलेगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से करियर से जुड़े वित्तीय मामलों पर ध्यान मजबूत होगा। यह दीर्घकालिक योजना के लिए अच्छा समय है। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से नेटवर्किंग, टीमवर्क और नवीन परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। तुला राशि में बुध का प्रवेश पेशेवर मामलों में वार्ता कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) यह सप्ताह पेशेवर स्थिरता और प्रगति के लिए अनुकूल है। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा आत्मनिरीक्षण लाता है, जिससे करियर की योजना बनाने में सहायता मिलती है। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निश्चय को बल देता है, जो अपने कौशल को प्रदर्शित करने के लिए शुभ समय है। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा कार्य से जुड़े वित्तीय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। 3 अक्टूबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश संवाद में सुधार लाता है और पेशेवर वार्ता में मदद करता है।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितंबर से 5 अक्टूबर) यह सप्ताह करियर में प्रगति का समय है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा टीम वर्क, नेटवर्किंग और दीर्घकालीन पेशेवर प्रोजेक्ट्स के लिए अनुकूल ऊर्जा देंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में पीछे की योजना बनाने और लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करके आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे मान्यता और नए अवसर प्राप्त होंगे। तुला राशि में बुध देव का प्रवेश संचार और कूटनीति को सशक्त करेगा, जो सहयोगी परियोजनाओं और वार्ता में सहायक होगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) यह सप्ताह करियर में वृद्धि का संकेत देता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से दृश्यता, मान्यता और नेतृत्व के अवसर बढ़ेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से टीमवर्क, समूह परियोजनाओं और पेशेवर नेटवर्किंग को बल मिलेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से आप पर्दे के पीछे योजनाओं पर ध्यान दे सकते हैं और अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों का री - इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तुला राशि में बुध का परिवर्तन संवाद और निर्णय लेने में स्पष्टता लाएगा, जिससे बेहतर नतीजे मिलेंगे।