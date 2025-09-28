Weekly Career Horoscope 29 Sep to 5 Oct 2025: करियर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे सिंह वाले, मिलेगी सफलता
साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि इस हफ्ते कुछ राशि के जातक अपने करियर में उतार-चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। वहीं कुछ जातक करियर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल (Weekly Career Horoscope 29 Sep to 5 Oct 2025)।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह व्यक्तिगत आकर्षण, संबंधों के विकास और करियर में जिम्मेदारियों का है। चंद्रमा सप्ताह में धनु, मकर और कुम्भ राशि में भ्रमण करेंगे। आपका ध्यान रचनात्मकता और रोमांस से करियर में अनुशासन की ओर और फिर संबंधों में संतुलन की ओर जाएगा। 3 अक्टूबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे निर्णय लेने में स्पष्टता बढ़ेगी। तुला राशि में मंगल रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे।
सिंह साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
यह सप्ताह करियर में संतुलन लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रचनात्मकता व्यक्त करने और पेशेवर मामलों में साहसिक कदम उठाने को प्रोत्साहित करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में जिम्मेदारी, संरचित प्रयास और कठिन परिश्रम के लिए मान्यता बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में साझेदारी, सहयोग और टीमवर्क के अवसर लाएंगे। तुला राशि में बुध का प्रवेश वार्ता कौशल को तीव्र करेगा और कार्यस्थल में स्पष्ट संवाद का मार्ग प्रशस्त करेगा।
कन्या साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
इस सप्ताह करियर में अनुशासन और प्रतिबद्धता से प्रगति संभव है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में होने से घर और पारिवारिक मामलों से ध्यान भटक सकता है, अतः आपका ध्यान केंद्रित रखना आवश्यक होगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में होने से आपके करियर लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता और प्रतिबद्धता बढ़ेगी, जिससे मान्यता और प्रगति प्राप्त हो सकती है। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में होने से कार्यस्थल पर उत्पादकता, सहयोग और समाधान-कौशल को बल मिलेगा। बुध का तुला राशि में प्रवेश निर्णय लेने और संवाद कौशल में सुधार लाएगा, जिससे कार्यस्थल में संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा।
तुला साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
यह सप्ताह पेशेवर प्रगति और नए अवसर लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में संवाद, योजना और नेटवर्किंग में मदद करेगा, जिससे नए प्रोजेक्ट या प्रस्ताव बन सकते हैं। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में स्थिरता, अनुशासन और फोकस बढ़ाएंगे। यह आपके कार्यक्षेत्र में आधार मजबूत करने का अच्छा समय है। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रचनात्मकता और नवीन विचार लाएंगे, जो आपके पेशेवर प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। तुला राशि में बुध का प्रवेश आपके वार्ता कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को और सशक्त करेगा।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
इस सप्ताह करियर में रचनात्मक प्रगति संभव है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से वित्तीय परियोजनाओं या आय बढ़ाने वाले कार्यों पर ध्यान रहेगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से संवाद, सीखने और नेटवर्किंग के अवसर बढ़ेंगे। यह समय पेशेवर चर्चाओं के लिए अनुकूल है। सप्ताहांत में चंद्रमा कुंभ राशि में रहने से पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ सकता है, जो कार्य-जीवन संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तुला राशि में बुध का प्रवेश रणनीतिक सोच और पीछे से योजना बनाने में मदद करेगा।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
