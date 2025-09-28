विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Career Horoscope 29 Sep to 5 Oct 2025: इस हफ्ते वृषभ वालों को टीमवर्क से होगा फायदा, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:01 PM (IST)

जल्द ही अक्टूबर माह की शुरुआत होने जा रही है। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार इस हफ्ते कुछ राशि के जातकों को करियर में अपनी मेहनत और डेडिकेशन का फल मिल सकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से लेकर कर्क राशि तक का साप्ताहिक करियर राशिफल (Saptahik career rashifal 29 Sep to 5 Oct 2025)।

prefferd source google
Hero Image
Saptahik career rashifal 29 Sep to 5 Oct 2025 पढ़ें साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह पेशेवर ध्यान और व्यक्तिगत संबंधों के बीच संतुलन का संकेत देता है।  चंद्रमा धनु, मकर और कुम्भ राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका ध्यान वित्तीय योजना और दीर्घकालिक दृष्टि से कार्य जिम्मेदारी तक और अंत में सामाजिक और संबंधों के पहलुओं तक जाएगा। तुला राशि में  मंगल टीमवर्क को लाभ देगा, जबकि सिंह राशि में शुक्र संवाद में आकर्षण लाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितंबर से 5 अक्टूबर)

इस सप्ताह करियर में स्थिर प्रगति का समय है। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा आपको नए प्रोजेक्ट्स, स्किल एक्सपेंशन और नेतृत्व की भूमिका अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। सप्ताह के मध्य में मकर राशि में चंद्रमा अनुशासन, समय सीमा और संरचित योजना पर जोर देंगे, जो लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स और कार्य जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अनुकूल है। सप्ताहांत तक कुंभ राशि में चंद्रमा सहयोग, नये दृष्टिकोण और टीम वर्क को बढ़ावा देंगे। 3 अक्टूबर को तुला राशि में बुध का प्रवेश पेशेवर साझेदारियों में विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करेंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)

इस सप्ताह पेशेवर विकास स्थिर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में  चंद्रमा धनु राशि में होने से साझा उपक्रम या सहयोग के अवसर मिल सकते हैं, जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को एक्सपैंड करेंगे। मध्य सप्ताह में  चंद्रमा मकर राशि में होने से जिम्मेदारी, मेहनत और करियर अनुशासन पर जोर मिलेगा। यह पेशेवर परियोजनाओं में मान्यता और प्रगति के लिए अच्छा समय है। सप्ताहांत में  चंद्रमा कुम्भ राशि में होने से टीमवर्क, नेतृत्व और नवीन विचारों में वृद्धि होगी। तुला राशि में  बुध का प्रवेश कार्यस्थल में संवाद और ओरल स्किल्स को बेहतर करेंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)

यह सप्ताह करियर में रचनात्मक प्रगति का है। सप्ताह की शुरुआत में  चंद्रमा धनु राशि में सहयोग के अवसर लाएंगे और पेशेवर परियोजनाओं में टीमवर्क को बढ़ावा देंगे। मध्य सप्ताह में  चंद्रमा मकर राशि में अनुशासन और संकल्प को प्रबल करेंगे, जिससे लंबे समय के करियर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होगा। सप्ताहांत में  चंद्रमा कुम्भ राशि में नवाचार, सहयोग और नेटवर्किंग के नए अवसर प्रदान करेंगे। तुला राशि में  बुध का प्रवेश कार्यस्थल में रचनात्मक समाधान और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: करियर (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)

यह सप्ताह करियर में प्रगति का है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा  धनु राशि में कार्यक्षेत्र में साझेदारी और सहयोग के अवसर लाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा  मकर राशि में अनुशासन, जिम्मेदारी और संरचित प्रगति पर बल देंगे, जिससे डेडलाइन और दीर्घकालिक परियोजनाओं पर कार्य करना लाभकारी रहेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा  कुंभ राशि में प्रवेश करके नए विचार, संयुक्त परियोजनाएं और अनएक्सपेक्टेड करियर अवसर प्रदान करेंगे। तुला राशि में बुध देव का प्रवेश आपकी टीमवर्क क्षमता और संचार कला को और भी प्रभावी बनाएगा।।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।