Weekly Career Horoscope: करियर की दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए शानदार रहेगा यह सप्ताह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह कुछ जातकों को प्रोफेशनल मीटिंग में फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ राशि के जातक करियर को लेकर फोकस रहेंगे। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का समय आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है।