Weekly Career Horoscope: करियर की दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए शानदार रहेगा यह सप्ताह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह कुछ जातकों को प्रोफेशनल मीटिंग में फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ राशि के जातक करियर को लेकर फोकस रहेंगे। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का समय आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है।
धनु करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार करियर में मौके मजबूत और उत्साहजनक रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में रहने से क्रिएटिविटी, नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू करने, अपने आइडिया सामने रखने और खुद को साबित करने का यह अच्छा समय है।
- 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब ध्यान रोजमर्रा के काम, अनुशासन और काम की गुणवत्ता पर जाएगा। यह साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि इस समय छोटे-छोटे कामों को गंभीरता से लें।
- मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने प्रोफेशनल रिश्तों या सहकर्मियों से मिले फीडबैक को फिर से सामने ला सकते हैं, जिससे आप अपने काम करने के तरीके में सुधार कर पाएंगे। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे नेटवर्किंग, बातचीत और नेगोशिएशन आसान होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से कार्यस्थल पर भावनात्मक समझ जरूरी होगी। संतुलित नेतृत्व से आपको सम्मान मिलेगा।
मकर करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार करियर में धैर्य और समझदारी ज्यादा जरूरी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में होने से घर-परिवार की जिम्मेदारियां और भावनात्मक बातें काम पर असर डाल सकती हैं, इसलिए सीमाएं तय रखना जरूरी होगा।
- 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे क्रिएटिविटी, काम करने की क्षमता और परिणाम बेहतर होंगे। यह समय पुराने अधूरे काम पूरे करने के लिए अच्छा है।
- मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने असाइनमेंट, दफ्तर की पुरानी दिनचर्या या पहले मिले फीडबैक को फिर से सामने ला सकते हैं, ताकि सुधार किया जा सके। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत, कागजी काम और टीमवर्क आसान रहेगा। नियमितता और भरोसेमंद रवैया आपकी पेशेवर छवि को मजबूत करेगा।
कुंभ करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार करियर में टीमवर्क, नए विचार और भविष्य की योजना अहम रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में होने से बातचीत, मीटिंग और आइडिया साझा करने के मौके मिलेंगे। यह समय नए सुझाव रखने या प्रेजेंटेशन देने के लिए अच्छा है।
- 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे काम में स्थिरता और लंबे समय की सुरक्षा पर ध्यान जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ धैर्य और सही योजना जरूरी रहेगी।
- मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने क्रिएटिव प्रोजेक्ट, नेतृत्व से जुड़े अवसर या पहले मिले फीडबैक को दोबारा सामने ला सकते हैं, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे नेटवर्किंग, बातचीत और प्रोफेशनल मीटिंग में फायदा होगा। आपकी समझदारी और मौलिक सोच आपको पहचान दिला सकती है।
मीन करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार करियर में एक्टिवनेस बनी रहेगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में होने से आर्थिक योजना और आत्मसम्मान से जुड़े फैसले करियर को प्रभावित करेंगे। 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बातचीत, दस्तावेजी काम और सहकर्मियों के साथ तालमेल अहम हो जाएगा। यह समय बारीकियों और समय-सीमा पर ध्यान देने का है।
- मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने पारिवारिक दायित्व या घरेलू मुद्दे सामने ला सकते हैं, जिनका असर काम पर पड़े। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे मीटिंग, प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल बातचीत में मदद मिलेगी।
- सप्ताहांत पर 4 जनवरी को चंद्रदेव कर्क राशि में आएंगे, जिससे करियर में पहचान को लेकर भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी। शांत रहकर और साफ सोच के साथ काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
