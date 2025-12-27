Weekly Career Horoscope: तुला वालों की प्रोफेशनल छवि होगी मजबूत, करियर के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। करियर राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों का पार्टनरशिप और सहयोग से जुड़े मामलों पर फोकस रहेगा। चलिए पढ़ते हैं 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का करियर राशिफल और जानते हैं कि करियर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा।