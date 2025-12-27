Weekly Career Horoscope: तुला वालों की प्रोफेशनल छवि होगी मजबूत, करियर के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह
साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, यह हफ्ता कुछ राशि के जातकों के लिए नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astro ...और पढ़ें
अभी पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। करियर राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों का पार्टनरशिप और सहयोग से जुड़े मामलों पर फोकस रहेगा। चलिए पढ़ते हैं 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का करियर राशिफल और जानते हैं कि करियर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सिंह करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस सप्ताह करियर में ऊर्जा और मौके दोनों मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में होने से महत्वाकांक्षा, साहस और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या नए कदम उठाने के लिए यह समय अनुकूल है।
- 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में आएंगे, तब वरिष्ठों से जुड़े मामले और लंबे समय की स्थिरता पर ध्यान जाएगा। यह साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि धैर्य और प्रोफेशनल रवैया बनाए रखें। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने सहयोगियों या अधूरे ग्रुप प्रोजेक्ट्स को फिर सामने ला सकते हैं, जिससे पुराने प्रयासों को सुधारने का मौका मिलेगा।
- समझदारी और शांत संवाद से आप सकारात्मक रूप से अलग पहचान बना पाएंगे।
कन्या करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार करियर में रणनीतिक सोच और धैर्य की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में होने से तुरंत कदम उठाने के बजाय सीखने, योजना बनाने और कौशल बढ़ाने पर ध्यान रहेगा।
- 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में आएंगे, तब बातचीत, कागजी काम और दस्तावेज अहम होंगे। ईमेल, रिपोर्ट और समझौतों को दोबारा जांचना जरूरी रहेगा। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने पेशेवर काम या करियर से जुड़े फैसलों को फिर सामने ला सकते हैं, जिससे लंबे समय के लक्ष्यों पर दोबारा सोचने का मौका मिलेगा।
- 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे करियर में आपकी मौजूदगी और पहचान बढ़ेगी। इंटरव्यू, मीटिंग और प्रोफेशनल बातचीत के लिए यह समय अच्छा है। शांत और व्यवस्थित रहना आपकी छवि को मजबूत करेगा।
तुला करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार करियर में साझेदारी और संवाद अहम भूमिका निभाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में होने से पार्टनरशिप, क्लाइंट और सहयोगियों से जुड़े मामले सामने आएंगे। ऐसे में कूटनीति और साफ बातचीत जरूरी होगी।
- 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में आएंगे, तब साझा जिम्मेदारियों, काम से जुड़े पैसों और लंबे समय की स्थिरता पर ध्यान जाएगा। यह साप्ताहिक राशिफल कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और लंबित बातचीत को ध्यान से देखने की सलाह देता है।
- मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने विचार, प्रोजेक्ट या शिक्षा, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े संपर्क फिर से सामने ला सकते हैं। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे आपकी बात कहने की क्षमता बढ़ेगी। मीटिंग, प्रेजेंटेशन और नेगोशिएशन के लिए यह समय अनुकूल है। सोच-समझकर की गई बातचीत आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत करेगी।
वृश्चिक करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस साप्ताहिक राशिफल के अनुसार करियर में शोर-शराबे की बजाय शांत और ठोस प्रयास ज्यादा असर दिखाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में होने से पर्दे के पीछे की तैयारी, रिसर्च और रणनीति बनाना फायदेमंद रहेगा।
- 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में आएंगे, तब पार्टनरशिप, सहयोग और क्लाइंट से जुड़े मामले सामने आएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल प्रोफेशनल रिश्तों में पारदर्शिता और धैर्य रखने की सलाह देता है।
- मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने काम से जुड़े पैसों के मुद्दे या पुराने प्रोफेशनल संपर्क फिर से चर्चा में ला सकते हैं।
- 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत, कागजी काम और नेगोशिएशन आसान होंगे। सप्ताह के अंत तक आपकी भावनात्मक समझ कार्यस्थल की परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगी।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।