Weekly Career Horoscope: इस हफ्ते मेष राशि वालों के अधूरे काम होंगे पूरे, पढ़ें करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह कुछ राशि के जातक करियर में नई शुरुआत कर सकते हैं। वहीं कुछ जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेजेंटेशन, मीटिंग या बातचीत के लिए अच्छा माना जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का करियर राशिफल और जानते हैं करियर का हाल।