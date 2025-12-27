Weekly Career Horoscope: इस हफ्ते मेष राशि वालों के अधूरे काम होंगे पूरे, पढ़ें करियर राशिफल
साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि इस हफ्ते कुछ राशि के जातकों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं, जिससे उनके लिए उन्नति के मौके बनेंगे। चलिए ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह कुछ राशि के जातक करियर में नई शुरुआत कर सकते हैं। वहीं कुछ जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेजेंटेशन, मीटिंग या बातचीत के लिए अच्छा माना जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का करियर राशिफल और जानते हैं करियर का हाल।
मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस सप्ताह करियर से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है। 29 दिसंबर को चंद्रदेव के मेष राशि में आने से नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने या अपने आइडिया सामने रखने के लिए अच्छा है।
- 31 दिसंबर से चंद्रदेव वृषभ राशि में जाएंगे, जिससे स्थिरता और प्रैक्टिकल सोच जरूरी हो जाएगी। इस दौरान जल्दबाजी के बजाय पहले किए गए काम को मजबूत करना बेहतर रहेगा। मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव वक्री पुराने प्रोफेशनल संपर्क या अधूरे काम दोबारा सामने ला सकते हैं।
- यह पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका भी देगा। सप्ताह के अंत में ऑफिस के रिश्तों को संभालने में आपकी भावनात्मक समझ काम आएगी।
वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- इस सप्ताह कामकाज में बड़े बदलाव से ज्यादा अंदरूनी तैयारी नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में रहने से आप पर्दे के पीछे योजना बनाने पर ध्यान देंगे।
- 31 दिसंबर को चंद्रदेव के वृषभ राशि में आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह समय अपनी जिम्मेदारियों को मजबूती से संभालने और अपने विचार साफ तौर पर रखने के लिए अच्छा है।
- यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव वक्री होने के कारण वेतन, प्रोत्साहन या अधूरी आर्थिक बातचीत फिर से सामने आ सकती है। ऐसे में साफ-साफ बात करना और निरंतरता बनाए रखना जरूरी होगा।
मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- कामकाज में व्यस्तता रहेगी, लेकिन साथ ही सोच-विचार भी चलता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में रहकर टीमवर्क, नेटवर्किंग और ग्रुप प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देंगे। पुराने सहकर्मियों या प्रोफेशनल संपर्कों से दोबारा जुड़ने का अच्छा समय है।
- जब चंद्रदेव वृषभ राशि में आएंगे, तब पर्दे के पीछे की प्लानिंग ज्यादा जरूरी होगी। इस समय दिखावे से ज्यादा रणनीति सुधारने पर ध्यान दें। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि आपकी राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने करियर फैसलों को फिर सामने ला सकते हैं, जिससे दिशा सुधारने या पुराने मौके को दोबारा अपनाने का अवसर मिलेगा।
- 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में होंगे, तब आत्मविश्वास, बातचीत की क्षमता और स्पष्टता बढ़ेगी। प्रेजेंटेशन, मीटिंग या बातचीत के लिए यह समय बहुत अच्छा है।
कर्क करियर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
- सप्ताह की शुरुआत में कामकाज की जिम्मेदारियां थोड़ी भारी लग सकती हैं। चंद्रदेव का मेष राशि में होना करियर, पद और वरिष्ठों से जुड़े मामलों को सामने लाएगा, इसलिए संयम और व्यवस्थित रहना जरूरी होगा।
- 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में आएंगे, तब टीमवर्क और लंबे समय की करियर योजना पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। यह साप्ताहिक राशिफल संकेत देता है कि दिखावे से ज्यादा लगातार और भरोसेमंद मेहनत सराही जाएगी।
- मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने अधूरे काम या पहले चर्चा में रहे प्रोजेक्ट्स को फिर से सामने ला सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। सप्ताहांत तक कार्यस्थल पर भावनात्मक समझ आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगी।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
