Weekly Career Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: इस हफ्ते किस राशि को मिलेगी करियर में सफलता?

साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि करियर की दृष्टि से इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों के नए विचारों को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन कर्क राशि (Weekly Career Horoscope 27 October to 2 November 2025) तक का साप्ताहिक करियर राशिफल।

Weekly Career Horoscope 27 October to 2 November 2025 पढ़ें साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह क्रिएटिविटी, सहयोग और भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित रहेगा। चंद्र देव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपको बौद्धिक एक्सटेंशन और खुद का निरीक्षण दोनों का अनुभव कराएगा। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक करियर राशिफल।

धनु साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

इस सप्ताह पेशेवर जीवन में गति और फोकस रहेगा।  चंद्र देव 27 अक्टूबर को आपके राशि में उत्साह और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे। नए प्रोजेक्ट्स या विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्तम समय है। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव अनुशासन और धैर्य बढ़ाएंगे, जिससे लंबित कार्य आसानी से पूरे होंगे। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्र देव टीमवर्क, नए विचारों और नेटवर्किंग में मदद करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव इन्टुशन से निर्णय लेने में मार्गदर्शन देंगे। वृश्चिक राशि में मंगल देव रणनीतिक बुद्धि और साहस प्रदान करेंगे, जिससे कार्यस्थल में विजय सुनिश्चित होगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

इस सप्ताह पेशेवर जीवन में प्रोडक्टिविटी और निर्णायक सफलता का समय है।  चंद्र देव 27 अक्टूबर को धनु राशि में लक्ष्य निर्धारण और दीर्घकालिक योजना को प्रेरित करेंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक आपके राशि में चंद्र देव आपकी मेहनत और नेतृत्व कौशल को प्रबल करेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त होने की संभावना है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्र देव सहयोग और रचनात्मक समाधान को बढ़ावा देंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व और सहकर्मियों के प्रति समझदारी बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में मंगल देव साहस और निश्चय प्रदान करेंगे, और तुला राशि में प्रवेश करने वाले शुक्र देव कार्यस्थल में संतुलन और सराहना लाएंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

यह सप्ताह आपके पेशेवर जीवन में रचनात्मक सोच और नए विचारों को बढ़ावा देगा।  चंद्र देव 27 अक्टूबर को धनु राशि में उत्साह और सृजनात्मक सोच बढ़ाएंगे। यह नए विचार प्रस्तुत करने या नेटवर्किंग के लिए उत्तम समय है। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव अनुशासन और रणनीतिक योजना को बढ़ावा देंगे, जिससे आपके विचार क्रियान्वयन योग्य बनेंगे। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्र देव नेतृत्व और सहयोग की क्षमता बढ़ाएंगे। आपकी मौलिकता दूसरों को प्रेरित करेगी। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव करुणा और समझदारी के साथ निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेंगे। वृश्चिक राशि में मंगल देव आपको साहसिक पहल करने और प्रगति प्राप्त करने में प्रेरित करेंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

इस सप्ताह कार्यस्थल में स्थिर प्रगति और इन्टुशन के अनुसार निर्णय लेने का समय है।  चंद्र देव 27 अक्टूबर को धनु राशि में लक्ष्य निर्धारण और रचनात्मक समस्या समाधान में प्रेरणा देंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव अनुशासन और कार्यों की दक्षता बढ़ाएंगे। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्र देव सहयोग, टीमवर्क और नए विचारों का दृष्टिकोण बढ़ाएंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव इन्टुशन और करुणा के साथ निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेंगे। वृश्चिक राशि में मंगल देव साहसिक कदम उठाने के लिए ऊर्जा देंगे, और तुला राशि में प्रवेश करने वाले  शुक्र देव कार्यस्थल संबंधों में अपनापन और सफलता सुनिश्चित करेंगे।

