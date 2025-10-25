Weekly Career Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: सिंह वालों का बढ़ेगा प्रोफेशनल फोकस, पढ़ें करियर राशिफल
साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि यह सप्ताह कुछ राशि के जातकों को नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातक करियर में प्रभावी नेतृत्व कर सकते हैं। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल (Weekly Career Horoscope 27 October to 2 November 2025)।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह तर्क और सेंस्टिविटी के मेल पर केंद्रित रहेगा। चंद्रमा धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गुजरते हुए आपके भाव, क्रियाएं और रिश्ते प्रभावित होंगे। तुला राशि में सूर्य संतुलन और न्याय की सीख देंगे। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक करियर राशिफल और जानते हैं कि आपकी राशि के लिए करियर की दृष्टि से यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।
सिंह साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)
इस सप्ताह पेशेवर प्रगति के लिए धैर्य और सटीकता जरूरी है। 27 अक्टूबर को चंद्रमा धनु राशि में होंगे, उत्साह और महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। नए प्रोजेक्ट्स या आइडियाज प्रस्तुत करने के लिए यह अच्छा समय है। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्रमा आपका ध्यान और प्रोफेशनल फोकस बढ़ाएंगे, जिससे काम समय पर पूरे होंगे और प्रशंसा मिलेगी। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रमा सहयोग और नए विचारों को बढ़ावा देंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी और सहानुभूति पेशेवर फैसलों में मार्गदर्शन करेंगी। वृश्चिक राशि में मंगल आपके निश्चय को और गहरा करेंगे।
कन्या साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)
इस सप्ताह पेशेवर जीवन में रणनीतिक प्रगति की संभावना है। 27 अक्टूबर को चंद्रमा धनु राशि में होंगे, नए प्रोजेक्ट्स या कौशल एक्सपेंशन के लिए प्रेरणा बढ़ेगी। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्रमा कार्यक्षमता और अनुशासन को मजबूत करेंगे। लंबित कार्यों को पूरा करना और नेतृत्व कौशल दिखाने के लिए यह उत्तम समय है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रमा सहयोग और नए विचारों बढ़ाएंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा सहानुभूति और इन्टुशन से निर्णय लेने में मदद करेंगे। वृश्चिक राशि में बुध और मंगल संचार और दृढ़ निश्चय की ताकत देंगे।
तुला साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)
इस सप्ताह पेशेवर जीवन में प्रोडक्टिविटी और लाभ का सुंदर समय रहेगा। चंद्रमा का धनु राशि में होना उत्साह और नए विचारों को बढ़ाएगा। नए विचार और सहयोग के अवसर प्रकट होंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव अनुशासन और जिम्मेदारी को मजबूत करेंगे, परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने और विश्वसनीयता दिखाने के लिए उत्तम समय। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्र देव टीमवर्क और रचनात्मक नए विचारों को प्रोत्साहित करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपकी इन्टुशन क्षमता को प्रबल करेंगे, जिससे आप सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी नेतृत्व कर सकेंगे। सूर्य देव और मंगल देव करियर में स्थिर और संतुलित वृद्धि के लिए प्रेरित करेंगे।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)
इस सप्ताह पेशेवर क्षेत्र में गति और उपलब्धि का समय है। चंद्र देव 27 अक्टूबर को धनु राशि में उत्साह बढ़ाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स या सहयोग आरंभ करने के लिए अनुकूल समय। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्र देव अनुशासन और नेतृत्व की भावना को प्रबल करेंगे। इससे वरिष्ठ अधिकारियों से मान्यता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्र देव टीमवर्क और नए विचारों को प्रेरित करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्र देव आपकी क्रिएटिविटी और सहानुभूति को मार्गदर्शन देंगे। मंगल देव आपके आत्मविश्वास और साहस को प्रबल करेंगे, जिससे पदोन्नति, नई पहल और विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए यह श्रेष्ठ समय है।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।