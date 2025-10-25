Weekly Career Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: ये जातक आत्मविश्वास के साथ करेंगे चुनौतियों का सामना

Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:21 PM (IST)

करियर की दृष्टि से इस हफ्ते कुछ जातक मुश्किल काम आसानी से पूरा कर पाएंगे। वहीं कुछ जातकों के लिए नए विचार प्रस्तुत करने के लिए यह समय उपयुक्त माना जा रहा है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से लेकर कर्क राशि तक का साप्ताहिक करियर राशिफल (Saptahik career rashifal 27 October to 2 November 2025)।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि यह सप्ताह भावनात्मक स्पष्टता, स्थिर प्रगति और संबंधों में सामंजस्य पर केंद्रित रहेगा। चंद्रमा का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों से गोचर आपके कार्यों, विचारों और संबंधों में संतुलन और इन्टुशन लाएगा। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं इस सप्ताह का करियर राशिफल।

मेष साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

इस सप्ताह आपके कामकाज में गति और प्रगति रहेगी। 27 अक्टूबर को चंद्रमा धनु राशि में होंगे, आप साहसिक और नए विचार अपनाने के लिए उत्साहित रहेंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक चंद्रमा मकर राशि में रहने पर आपका ध्यान मजबूत रहेगा, और आप अनुशासित तरीके से काम करके सम्मान पाएंगे। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, यह टीमवर्क और रचनात्मक सोच के लिए अच्छा समय है। 2 नवंबर को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यह समय अपने आप की समीक्षा करने और लंबी योजना बनाने का है। वृश्चिक राशि में मंगल देव आपकी ऊर्जा और दृढ़ता बढ़ा रहे हैं, जिससे आप मुश्किल काम आसानी से पूरा कर पाएंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

इस सप्ताह आपके पेशेवर क्षेत्र में प्रगति की मजबूत ललक रहेगी। 27 अक्टूबर को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, यह आपके विचारों और ज्ञान को एक्सपेंशन देने के लिए प्रेरित करेगा, जैसे प्रशिक्षण, यात्रा या नए सहयोग। 28 से 30 अक्टूबर तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, आपकी मेहनत और अनुशासन उजागर होगा, और लगातार प्रयासों के लिए सम्मान मिलेगा। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, टीमवर्क और नए विचारों के लिए अच्छा समय, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट या आइडिया शेयरिंग। 2 नवंबर को चंद्रमा मीन राशि में होंगे, आपकी इन्टुशन काम के फैसलों और रचनात्मक समाधान में मदद करेगी। वृश्चिक राशि में मंगल देव चुनौतियों से सीधे निपटने की प्रेरणा देंगे, लेकिन धैर्य सबसे अच्छा साथी रहेगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

इस सप्ताह आपके पेशेवर जीवन में योजना और लगातार प्रयास की आवश्यकता रहेगी। 27 अक्टूबर को चंद्रमा धनु राशि में होंगे, यह नए सहयोग या दूर के काम के अवसर ला सकते हैं। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्रमा आपके अनुशासन और संगठन क्षमता को उजागर करेंगे। सभी कार्यों में सतर्क रहें। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रमा टीमवर्क और नए विचारों को बढ़ाएंगे, नए विचार प्रस्तुत करने के लिए यह समय उपयुक्त है। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपकी इन्टुशन और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व निर्णयों में मदद करेंगे। वृश्चिक राशि में बुध और मंगल रणनीति और एक्सपेंशन पर ध्यान देने में सहायता करेंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल करियर (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)

इस सप्ताह आपकी पेशेवर प्रगति आपके इन्टुशन और लगातार प्रयास से तय होगी। 27 अक्टूबर को चंद्रमा धनु राशि में होंगे, यह नए अवसरों या भूमिकाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्रमा अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देंगे। आप किसी महत्वपूर्ण परियोजना या जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रमा नए विचारों और टीमवर्क को प्रोत्साहित करेंगे। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी और सहानुभूति को पेशेवर फैसलों में उभारेंगे। वृश्चिक राशि में मंगल देव साहस और ऊर्जा देंगे, चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।