Weekly Career Horoscope: धनु से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का आखिरी सप्ताह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह कुछ जातकों का फोकस जिम्मेदारियों पर रहेगा। साथ ही साप्ताहिक करियर राशिफल में यह भी माना जा रहा है कि ठहरकर सोचने और जिम्मेदारी निभाने से मन साफ होगा और सही दिशा दिखेगी। चलिए पढ़ते हैं 22 से 28 दिसंबर तक का करियर राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु साप्ताहिक करियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025) करियर के लिहाज से यह हफ्ता काफी एक्टिव और दिखाई देने वाला रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे काम से जुड़े रिजल्ट, परफॉर्मेंस और पैसों के मुद्दों पर फोकस रहेगा। इस समय सिर्फ बड़े आइडिया नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और आउटपुट दिखाना जरूरी होगा।

आपकी राशि में सूर्य देव और मंगलदेव होने से लीडरशिप के मौके मिल सकते हैं और नई शुरुआत का मन करेगा। लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट या क्लाइंट से जुड़े फैसलों को रिव्यू करने की सलाह दे रहे हैं।

हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत, नेटवर्किंग, मीटिंग और छोटी यात्राएं बढ़ेंगी।

वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, यह समय आक्रामक कदम उठाने से ज्यादा प्लानिंग और बैक-एंड तैयारी के लिए बेहतर है। मकर साप्ताहिककरियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

करियर इस हफ्ते आपकी प्राथमिकता रहेगा और आप पर जिम्मेदारी भी ज्यादा रहेगी। 22 से 24 दिसंबर के बीच चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे, जिससे आपकी मौजूदगी मजबूत होगी और आपसे लीडरशिप या फैसलों की उम्मीद की जाएगी। ऑफिस में आपको किसी काम का पूरा जिम्मा सौंपा जा सकता है या रिजल्ट की जवाबदेही मिल सकती है।

मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले रोजमर्रा के काम, कम्युनिकेशन और पेंडिंग टास्क को सुधारने की सलाह दे रहे हैं। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे सैलरी, प्रोफेशनल वैल्यू और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े मुद्दे सामने आएंगे।

वृश्चिक राशि में बुधदेव नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ने में मदद करेंगे।

वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, यह समय दिखावे से ज्यादा प्लानिंग, रिसर्च और चुपचाप तैयारी के लिए बेहतर है। कुंभ साप्ताहिककरियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

करियर में इस हफ्ते बदलाव धीरे-धीरे आएंगे, लेकिन मायने रखने वाले होंगे। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे बैकग्राउंड में काम करना, प्लान बनाना और अधूरे टास्क निपटाना जरूरी रहेगा। इस समय आप सबके सामने कम नजर आएंगे, लेकिन सोच ज्यादा स्ट्रैटेजिक होगी।

मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने क्रिएटिव आइडियाज, लीडरशिप स्टाइल या पिछले प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम करने को कह रहे हैं। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जिससे कॉन्फिडेंस लौटेगा और अपनी बात खुलकर रखने का मौका मिलेगा। यह समय प्रेजेंटेशन, इंडिपेंडेंट काम और नए आइडिया शेयर करने के लिए अच्छा है।

आपकी राशि में राहु देव महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, इस समय करियर में बड़े रिस्क लेने से बेहतर है कि पैसों और वैल्यू से जुड़े फैसलों पर ध्यान दें। मीन साप्ताहिक करियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

करियर के लिहाज से यह हफ्ता मेहनत भरा लेकिन फायदेमंद रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे टीमवर्क, नेटवर्किंग और टारगेट पर काम करने का मौका मिलेगा। सीनियर्स या सहकर्मियों का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उम्मीदें भी ज्यादा रहेंगी।