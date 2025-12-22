विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Career Horoscope: किस राशि के लिए प्रोडक्टिव रहेगा यह सप्ताह, करियर राशिफल से जानें

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:50 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, यह हफ्ता कुछ राशि के जातकों के लिए नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए करियर की दृष्टि से यह सप्ताह प्रोडक्टिव रह सकता है।

Weekly Career Horoscope पढ़े साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। करियर राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों का पार्टनरशिप और सहयोग से जुड़े मामलों पर फोकस रहेगा। वहीं कुछ जातकों के हिस्से  इंटरनल टीम से जुड़े काम आ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं 22 से 28 दिसंबर तक का करियर राशिफल।

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

करियर में यह हफ्ता डिसिप्लिन और क्रिएटिव सोच वाला रहेगा।  22 से 24 दिसंबर के बीच चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे डेडलाइन, जिम्मेदारी और काम में सटीकता जरूरी होगी। आपको एक्स्ट्रा काम या सिस्टम सुधारने की जिम्मेदारी मिल सकती है। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर टीमवर्क, नेटवर्किंग और लंबे समय के लक्ष्यों की दोबारा समीक्षा करने को कह रहे हैं। नए काम को जबरदस्ती आगे बढ़ाने से बचें।

  • हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और नए आइडिया सामने आएंगे। दूसरों के सुझावों के लिए खुले रहें।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, इसलिए पब्लिक एक्शन की बजाय रिसर्च, प्लानिंग और गोपनीय काम करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

करियर के लिहाज से यह हफ्ता प्रोडक्टिव रह सकता है, बशर्ते आप खुद को व्यवस्थित रखें।  22 से 24 दिसंबर के बीच चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे क्रिएटिव आइडिया, प्लानिंग और काम को सलीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। आपकी बारीकी से काम करने की आदत और जिम्मेदारी निभाने का तरीका सराहा जा सकता है।

 हालांकि मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर लंबे समय के करियर गोल्स और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की दोबारा समीक्षा करने को कह रहे हैं। जल्दबाजी में बदलाव करने से बचें। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में जाएंगे, जिससे काम की दिनचर्या, हेल्थ और एफिशिएंसी पर ध्यान बढ़ेगा। नई टेक्नोलॉजी या काम करने के नए तरीके सामने आ सकते हैं।

  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे पार्टनरशिप और सहयोग से जुड़े मामलों पर फोकस आएगा।
  • बातचीत और नेगोशिएशन के लिए समय अनुकूल रहेगा।

तुला साप्ताहिक करियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

करियर में इस हफ्ते प्लानिंग और बातचीत के जरिए धीरे-धीरे प्रगति होगी।  22 से 24 दिसंबर के बीच चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे डिसिप्लिन, डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रक्चर्ड सोच जरूरी रहेगी। ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट या इंटरनल टीम से जुड़े काम आपके जिम्मे आ सकते हैं। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर करियर गोल्स, पढ़ाई या प्रोफेशनल सोच को दोबारा जांचने की सलाह दे रहे हैं, अचानक बदलाव से बचें। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में जाएंगे, जिससे क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन और नए आइडिया सामने आएंगे। मार्केटिंग, मीडिया या क्लाइंट मीटिंग्स के लिए समय अच्छा रहेगा।

  • वृश्चिक राशि में बुधदेव पैसों या संसाधनों से जुड़ी बातचीत में सतर्क रहने को कह रहे हैं।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे काम का दबाव भावनात्मक रूप से ज्यादा महसूस हो सकता है, इसलिए ऑर्गनाइजेशन और सीमाएं बनाए रखना जरूरी रहेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

कामकाज के लिहाज से यह हफ्ता प्रोडक्टिव जरूर रहेगा, लेकिन जिम्मेदारियां भी ज्यादा रहेंगी। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे मीटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन और प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी। आपको अपने आइडिया साफ शब्दों में समझाने पड़ सकते हैं या किसी टीम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी राशि में बुधदेव आपको प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन यह साप्ताहिक राशिफल बहस या टकराव से बचने की सलाह देता है।

  • मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर साझेदारी, रिसर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग को दोबारा देखने का संकेत दे रहे हैं।
  • हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे घर और काम के बीच संतुलन जरूरी होगा।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, यह समय नए आइडिया सोचने और रणनीति बनाने के लिए अच्छा है, न कि जल्दबाजी में एक्शन लेने के लिए।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।