Weekly Career Horoscope: इस राशि को क्रिएटिव आइडियाज से मिलेगा फायदा, पढ़ें करियर राशिफल
साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि इस हफ्ते कुछ राशि के जातकों को करियर में अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठ ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों को कुछ हटकर आइडिया आ सकते हैं, जो उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। वहीं कुछ जातकों को इस हफ्ते में टीमवर्क और क्रिएटिव सोच के मौके मिलेंगे। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं 22 से 28 दिसंबर तक का करियर राशिफल।
मेष साप्ताहिक करियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
इस हफ्ते करियर में आपसे जिम्मेदारी और समझदारी की उम्मीद रहेगी, खासकर 22 से 24 दिसंबर के बीच। चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे काम का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे काम भी आपके हिस्से आ सकते हैं, जिनसे बाकी लोग बचते हैं। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री हैं, इसलिए पुराने फैसलों, एग्रीमेंट्स या कम्युनिकेशन स्टाइल पर दोबारा सोच लेना बेहतर रहेगा। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में जाएंगे, जिससे नए आइडिया, टीमवर्क और क्रिएटिव सोच के मौके मिलेंगे। इस दौरान जल्दबाजी में बोलने से बचें।
- वृश्चिक राशि में बुधदेव बता रहे हैं कि हर बात बोलने से अच्छा है, कुछ बातें सोचकर कहना या चुप रहना।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, इसलिए खुलकर एक्शन लेने की बजाय बैकग्राउंड में प्लानिंग करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
वृषभ साप्ताहिक करियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
करियर में इस हफ्ते धीरे लेकिन मजबूत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 22 से 24 दिसंबर के बीच चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और सीनियर्स या बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े कामों में फायदा होगा। किसी सीनियर या मेंटर से सही सलाह मिल सकती है। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर आय से जुड़े काम, स्किल-बेस्ड टास्क या पुराने प्रपोजल्स पर दोबारा विचार करने को कह रहे हैं। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में जाएंगे, जिससे करियर में विजिबिलिटी बढ़ेगी और कुछ हटकर आइडिया सामने आ सकते हैं।
- नई टेक्नोलॉजी या नए तरीकों को अपनाने से न डरें।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे टीमवर्क और नेटवर्किंग मजबूत होगी।
- मिल-जुलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल करियर (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
करियर के लिहाज से यह हफ्ता रिव्यू और रिस्ट्रक्चरिंग का है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे जॉइंट प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या रिसर्च से जुड़े काम संभालने पड़ सकते हैं। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर आपको खुद का मूल्यांकन करने को कह रहे हैं, आपकी भूमिका, स्किल्स और लॉन्ग-टर्म करियर प्लान पर दोबारा सोचें।
हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे सीखने, ट्रेनिंग, पब्लिशिंग और नए आइडियाज के लिए अच्छा समय रहेगा। स्किल अपग्रेड करने या नई सोच अपनाने में फायदा होगा। वृश्चिक राशि में बुधदेव रोजमर्रा के कामों में डिटेल पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे ऑफिस में संवेदनशीलता बढ़ सकती है।
- सीनियर से बात करते समय डिप्लोमेसी बहुत जरूरी रहेगी।
कर्क साप्ताहिक करियर राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
करियर में इस हफ्ते कोऑपरेशन और जिम्मेदारी अहम रहेगी। 22 से 24 दिसंबर के बीच चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे टीमवर्क, क्लाइंट डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामलों पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑफिस में आपको समझदारी और डिप्लोमेसी के साथ बात करनी होगी। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे की गई मेहनत और तैयारी आगे चलकर रंग लाएगी।
- हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे रिसर्च, स्ट्रैटेजी और नए तरीके से समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी।
- ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना बेहतर रहेगा।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे करियर से जुड़े सपनों, सीखने और दिशा तय करने के लिए अच्छा समय रहेगा। इस दौरान प्लानिंग करें, जल्दबाजी में एक्शन न लें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
