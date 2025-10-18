Weekly Career Horoscope 20 to 26 October 2025: इस हफ्ते मीन राशि वालों का करियर पर रहेगा फोकस

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह अंतर्दृष्टि, आत्ममंथन और सतत प्रगति पर जोर देगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करेंगे। आप व्यावहारिक संगठन से लेकर रिश्तों की समझ, भावनात्मक गहराई और आशावाद की ओर बढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक करियर राशिफल।

धनु साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा संगठन, विवरण पर ध्यान और डिप्लोमेटिक योजना बढ़ाएंगे। लंबित कार्यों को पूरा करने या रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह समय उत्तम रहेगा। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा सहयोग, बातचीत और कूटनीति बढ़ाएंगे। यह पेशेवर संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तुला राशि में सूर्य और मंगल मजबूत अंतरसंबंधी गतिशीलता बनाएंगे। 23 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा आत्मनिरीक्षण और समस्या-समाधान क्षमता बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा रचनात्मकता, सीखने और प्लानिंग को एक्सपैंड करने को प्रेरित करेंगे, नए अवसर खोलेंगे।

मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा विवरण पर ध्यान, संगठन और कार्यकुशलता बढ़ाएंगे। यह रिपोर्ट तैयार करने, परियोजनाओं का एनालिटिकल करने और कार्य प्रक्रिया सुधारने के लिए उत्तम समय है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा सहयोग और बातचीत को बढ़ाएंगे। टीम प्रोजेक्ट या साझेदारी में सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। तुला राशि में सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास को संयम और शालीनता के साथ संतुलित करना आवश्यक है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा अंतर्दृष्टि और डिप्लोमेटिक सोच बढ़ाएंगे, जिससे छिपे अवसर सामने आएंगे और जटिल समस्याओं का समाधान होगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नए विचारों, सीखने और प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा सटीकता, योजना और एनालिटिकल क्षमता बढ़ाएंगे। यह लंबित कार्य पूरा करने या कार्यों का आयोजन करने के लिए उत्तम समय है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा सहयोग, बातचीत और टीम प्रोजेक्ट पर जोर देगा। तुला राशि में सूर्य और मंगल के प्रभाव से आत्मविश्वास और कूटनीति दोनों का संतुलन आवश्यक है। सहयोगियों के साथ टकराव से बचें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा डिप्लोमेटिक अंतर्दृष्टि बढ़ाएंगे, छिपे अवसर खोजने या सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा रचनात्मक समस्या समाधान, सीखने और दीर्घकालिक करियर योजना को प्रेरित करेंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान, संगठन और विवरण पर जोर देंगे। यह लंबित कार्य पूरा करने, डेटा एनालिटिकल या रणनीतियों को सुधारने के लिए उत्तम समय है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा टीम वर्क, बातचीत और पेशेवर कूटनीति को बढ़ावा देंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल से धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा इन्टुशन को तेज करेंगे, जिससे छिपे अवसरों की पहचान और डिप्लोमेटिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा रचनात्मकता और सीखने को बढ़ावा देंगे, यह दिन नए विचार और दीर्घकालिक करियर विकास के लिए शुभ है।