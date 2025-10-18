Weekly Career Horoscope 20 to 26 October 2025: कन्या वाले सीखेंगे नई स्किल, करियर में होगा फायदा

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:22 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, कुछ जातकों को इस हफ्ते करियर में नई स्किल सीखने का मौका मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों को धैर्य से सफलता मिलेगी। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल (Weekly Career Horoscope 20 to 26 October 2025)।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। करियर राशिफल के अनुसार, कुछ जातकों का रिश्तों, आत्मनिरीक्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करेंगे। सप्ताह में संगठन से सहयोग, भावनात्मक गहराई, साहसिक खोज और नए अनुभवों की ओर बदलाव होगा। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक करियर राशिफल।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

करियर के मामले में, 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपके काम को व्यवस्थित करने और अकार्यक्षमता को दूर करने में मदद करेंगे। यह समय रणनीति बनाने और लंबित कार्य पूरा करने के लिए उपयुक्त रहेगा। 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर रात्रि 10:06 बजे तक तुला राशि में चंद्रमा टीमवर्क और नेगोशिएशन स्किल बढ़ाएंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल का प्रभाव संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। अहंकार से बचकर सहयोग पर ध्यान दें। 23 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपको करियर में गहरी अंतर्दृष्टि देंगे और भावनात्मक प्रेरणा सामने आएंगी। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा आपकी रचनात्मक ऊर्जा बढ़ाएंगे, जिससे नए विचार और नेतृत्व क्षमता निखरेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

इस सप्ताह करियर में फोकस और रणनीति महत्वपूर्ण होंगे। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा आपके संगठन और एनालिटिकल क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे जटिल प्रोजेक्ट्स आसानी से पूरे होंगे। 21 से 23 अक्टूबर रात्रि 10:06 बजे तक तुला राशि में चंद्रमा टीमवर्क और कूटनीति बढ़ाएंगे। सूर्य और मंगल भी तुला राशि में हैं, इसलिए अपने आत्मविश्वास को समझदारी और सहनशीलता के साथ संतुलित करें। 23 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा शोध और गहरी समझ में मदद करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नई स्किल सीखने और करियर विस्तार के अवसर देंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

करियर में, 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा कार्यों में ध्यान और संगठन बढ़ाएंगे, जिससे लंबित प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और कार्य प्रवाह सुधरेगा। 21 से 23 अक्टूबर रात्रि 10:06 बजे तक तुला राशि में चंद्रमा टीमवर्क, बातचीत और नेतृत्व में मदद करेंगे। सूर्य और मंगल आपकी पहल को मजबूत करेंगे, लेकिन बेचैनी से सहयोगियों के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है। 23 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा कार्यस्थल की छिपी परिस्थितियों को उजागर करेंगे और डिप्लोमेटिक अवसर देंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नई दृष्टि, कौशल विकास और सीखने के अवसर बढ़ाएंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा कार्यों में डिटेल्ड प्लानिंग, संगठन और एनालिटिकल सोच बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा टीमवर्क और कूटनीति बढ़ाएंगे। सूर्य और मंगल के प्रभाव से छोटे तनाव आ सकते हैं, लेकिन संयम और धैर्य से सफलता मिलेगी। 23 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपकी अंतर्दृष्टि और जांच क्षमता को चरम पर लाएंगे, जिससे कार्यस्थल में छिपी अवसरों का पता चलेगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा दीर्घकालिक दृष्टि, सीखने और नवीन दृष्टिकोण को प्रेरित करेंगे।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।