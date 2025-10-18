Weekly Career Horoscope 20 to 26 October 2025: कर्क वालों को मिलेगी करियर में नई दिशा, पढ़ें राशिफल

Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:55 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल के मुताबिक, इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों को करियर में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से लेकर कर्क राशि तक का साप्ताहिक करियर राशिफल (Saptahik career rashifal 20 to 26 October 2025)।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि यह सप्ताह बौद्धिक विकास, दृष्टिकोण में बदलाव और भावनात्मक समझ से भरा रहेगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से गोचर करेंगे। इस दौरान आप एनालिटिकल और भावनात्मक समझ में संतुलन बनाएंगे। चलिए पढ़ते हैं इस सप्ताह का करियर राशिफल।

मेष साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

इस हफ्ते करियर में फोकस, संतुलन और नए मौके मिलने वाले हैं। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपके काम में सटीकता और एफिशिएंसी बढ़ाएगा। लंबित काम पूरे करने, काम की प्लानिंग सुधारने और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये दिन बढ़िया हैं। 21 से 23 अक्टूबर रात्रि 10:06 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस दौरान टीमवर्क और ऑफिस में सहयोग पर ध्यान बढ़ेगा। सूर्य और मंगल भी तुला राशि में हैं, इसलिए ऑफिस में मतभेद या बहस हो सकती है। लेकिन धैर्य और स्मार्ट अप्रोच से आप हर चीज को हैंडल कर पाएंगे।

23 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। ये समय आपके करियर में छिपे हुए नए मौके और अंदर की प्रेरणा को सामने लाएगा। अगर आप ध्यान देंगे, तो प्रोफेशनल डायरेक्शन में पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। सप्ताह का अंत 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा के गोचर के साथ होगा। इस दिन ट्रेवल, नए कॉन्टेक्ट्स और स्किल बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़िया मौके मिल सकते हैं।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

इस सप्ताह करियर में सटीकता, संगठन और समस्या-समाधान पर ध्यान रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपको डिटेल-ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और धैर्य मांगने वाले कामों में सफलता दिलाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर रात्रि 10:06 बजे तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर टीमवर्क और सहयोग पर जोर देगा। सूर्य और मंगल भी तुला राशि में हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना और कूटनीति अपनाना जरूरी होगा। 23 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपके करियर के गहरे उद्देश्यों और कार्यस्थल की छुपी प्रेरणाओं को सामने लाएंगे। सप्ताह का अंत 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा के गोचर के साथ होगा, जो नए लॉन्ग-टर्म करियर लक्ष्य निर्धारित करने और यात्रा से जुड़े अवसरों के लिए अच्छा समय है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

करियर में यह सप्ताह संरचित दिनचर्या और सटीक योजना पर ध्यान देने वाला है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर डॉक्यूमेंटेशन, एनालिटिकल और कार्यस्थल की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगा। 21 से 23 अक्टूबर रात्रि 10:06 बजे तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर साझेदारी और संवाद को मजबूत करेगा। सूर्य और मंगल की मौजूदगी में नेतृत्व और आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर काम के छुपे पहलुओं या टीम डायनामिक्स में गहरी समझ देगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर नए अवसर और स्किल बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेरित करेगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: करियर (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

करियर के मामले में यह सप्ताह विवरण और काम की गुणवत्ता पर ध्यान देने वाला है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर कार्य दिनचर्या सुधारने और विवरणों पर फोकस बढ़ाने में मदद करेगा। यह रिसर्च, एडिटिंग और संचार आधारित कामों के लिए बेहतरीन समय है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर ऑफिस में सहयोग और सामंजस्य बढ़ाएंगे। सूर्य और मंगल की मौजूदगी से सहयोग मजबूत होगा, लेकिन कभी-कभी वरिष्ठों के साथ मतभेद भी आ सकते हैं; धैर्य से काम लें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर इन्टुशन को बढ़ाएंगे, जिससे छिपे अवसर या सही करियर दिशा स्पष्ट होगी। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर नई सीख और यात्रा-आधारित पेशेवर अवसरों के दरवाजे खोलेगा।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।