Weekly Career Horoscope: धनु से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, करियर राशिफल से जानें

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:13 PM (IST)

Weekly Career Horoscope पढ़ें साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह आप खुद को परखने, अनुशासन और धीरे-धीरे परिवर्तन का अनुभव करेंगे। चंद्रदेव तुला राशि से वृश्चिक राशि और फिर धनु राशि में यात्रा करेंगे। कुछ जातकों को नेटवर्किंग क्षेत्र में फायदा हो सकता है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि 15 से 21 दिसंबर का सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

धनु साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह आपके करियर में महत्वाकांक्षा, प्रगति और स्पष्टता रहेगी। सूर्य आपकी राशि में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे आप नेतृत्व भूमिकाओं में कदम रखेंगे या अपनी क्षमताएं दिखाएंगे। मंगलदेवआपकी दृढ़ता बढ़ाएंगे, जिससे नए प्रोजेक्ट शुरू करने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का अच्छा समय रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में टीमवर्क और सहयोग को आसान बनाएंगे।

मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में कार्यस्थल के छिपे पहलुओं को उजागर करेंगे, जिससे आप रणनीति बना सकेंगे। चंद्रदेव आपकी राशि में आने पर आप प्रशंसा प्राप्त करेंगे या बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। शुक्र का प्रवेश आपके पेशेवर आकर्षण को बढ़ाएगा और बातचीत में सहूलियत देगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह करियर में आप ध्यान, धैर्य और रणनीतिक निर्णय लेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे टीमवर्क, बातचीत और नेतृत्व की स्थिति में सहजता होगी। बुध वृश्चिक राशि में सोच को तेज करेंगे और महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गहराई और स्पष्टता लाएगा। इससे आप लंबे समय के लक्ष्यों और लंबित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे। सूर्य और मंगल देव धनु राशि में आपके पेशेवर अवसरों को सक्रिय करेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र के प्रवेश से सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर होंगे और सहयोगी प्रयासों में मदद मिलेगी।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह करियर में आप संचार, रणनीति और सामाजिक विस्तार के माध्यम से लाभ उठाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे पेशेवर या शैक्षणिक योजनाओं में स्पष्टता मिलेगी। बुध वृश्चिक राशि में आपकी समस्या-समाधान क्षमता को तेज करेंगे, जिससे आप इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स को पहचान पाएंगे।

मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे आप काम को व्यवस्थित और गहराई से करेंगे। सूर्य और मंगल देव आपके नेटवर्किंग क्षेत्र को सक्रिय करेंगे, जिससे सहयोग, टीम चर्चाएं और सामाजिक अवसर बढ़ेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र के प्रवेश से कार्यस्थल पर संबंध मजबूत होंगे और सहयोगी या प्रशंसा के अवसर मिलेंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह करियर में आपके लिए संभावनाएं मजबूत रहेंगी। सूर्य और मंगल देव धनु राशि में आपके पेशेवर क्षेत्र को एक्टिव करेंगे, जिससे आप नेतृत्व भूमिका निभाने और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत और सहयोग में सफलता मिलेगी।

मध्य सप्ताह में वृश्चिक चंद्रदेव आपके शोध और विश्लेषण कौशल को बढ़ाएंगे, जिससे मुश्किल कार्यों को हल करना आसान होगा। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वरिष्ठों के साथ संबंध बेहतर होंगे और मान्यता मिलने की संभावना बढ़ेगी। सप्ताहांत लंबे समय की योजना बनाने और कौशल दिखाने के लिए अनुकूल रहेगा।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।