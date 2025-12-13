विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Career Horoscope: सिंह वालों को मिलेंगे नए प्रोजेक्ट, ऑफिस में आएंगे पॉजिटिव चेंज

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:46 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, यह हफ्ता कुछ राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी ...और पढ़ें

Hero Image

Weekly Career Horoscope पढ़े साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह आप भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे, वित्तीय मामलों में सोच-समझ कर निर्णय लेंगे और दूसरों के साथ अच्छा संवाद करेंगे। वहीं इस हफ्ते कुछ जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं कुछ जातकों को कार्यस्थल पर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए पढ़ते हैं इस हफ्ते का करियर राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

Singh-New

इस सप्ताह करियर में प्रगति और प्रेरणा मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर बातचीत, विचार विमर्श और सहयोगी निर्णयों में मदद करेंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में छिपे मुद्दों और कार्यस्थल की चुनौतियों को पहचानने में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गहन फोकस बढ़ाएंगे और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे।

सूर्य और मंगलदेवके क्रिएटिव क्षेत्र में सक्रिय होने से नेतृत्व, नए विचार प्रस्तुत करने या नए प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। 20 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश कर सहयोगियों से सराहना और कार्यस्थल में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

Kanya-New

इस सप्ताह करियर में सोच-समझकर काम करना और जिम्मेदारी से निर्णय लेना आवश्यक है। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति पिछले फैसलों, लंबे समय के लक्ष्यों और बिजनेस कमिटमेंट्स की समीक्षा करने का संकेत देंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में रणनीतिक सोच को बढ़ावा देंगे, जिससे मुश्किल कार्यों को सटीकता से पूरा किया जा सके।

सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव तुला राशि में कार्यस्थल पर वित्तीय या संसाधन संबंधी मामलों में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में परियोजनाओं के महत्वपूर्ण विवरण उजागर करने में मदद करेंगे। सप्ताहांत में धनु राशि में ग्रहों की स्थिति कार्यस्थलों को दोबारा सही करने और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रूप से बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

Tula-New

इस सप्ताह आपके करियर में विकास होंगे और आप दूसरों के साथ संवाद में मजबूत रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में कूटनीति और सहयोग बढ़ाएंगे, जिससे आप टीमवर्क या नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में आपकी विश्लेषण क्षमता को तेज करेंगे, जिससे आप कार्य में छिपी समस्याओं और महत्वपूर्ण डिटेल्स को पहचान पाएंगे।

मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आपको वित्तीय या पेशेवर मामलों में ठोस निर्णय लेने में मदद करेंगे। सूर्य और मंगल देव धनु राशि में आपके संचार क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। आप विचार प्रस्तुत करने, बातचीत करने, नेटवर्किंग करने और क्रिएटिव प्रोजेक्ट में पहल करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। शुक्र के आने से आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप कार्यस्थल पर सकारात्मक संबंध बनाएंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

Vrishak-New

इस सप्ताह आपके करियर में रणनीति और निर्णायक कार्य महत्वपूर्ण होंगे। आपकी राशि में बुधदेव एनालिटिकल क्षमता बढ़ाएंगे, जिससे योजना बनाने, बातचीत करने या मुश्किल कार्यों पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे आप अपने कार्यस्थल में जरूरी बदलाव करेंगे या लंबे समय के करियर लक्ष्यों का मूल्यांकन करेंगे। सूर्य और मंगल देव आपके वित्त और कौशल क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। आप कार्यकुशलता बढ़ाने और आय बढ़ाने के नए अवसर तलाशेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सहयोगियों के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और क्रिएटिव साझेदारी के अवसर मिलेंगे।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।