Weekly Career Horoscope: कर्क वालों को क्रिएटिव आइडियाज से होगा फायदा, पढ़ें इस हफ्ते का करियर राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:21 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि इस हफ्ते कुछ राशि के जातकों को टीमवर्क और आइडिया शेयरिंग से लाभ मिल सकता है। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पा ...और पढ़ें

Hero Image

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए गहरा आत्ममंथन और भीतर की दिशा बदलने जैसा समय है। आपके ही राशि में बृहस्पतिदेव वक्री रहकर विचारों को दोबारा परखने का संकेत देंगे। वहीं कुछ जातकों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि यह सप्ताह करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है।

मेष साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

Mesh-New

इस सप्ताह करियर में तेज गति दिखाई देगी। मंगलदेव धनु राशि में रहकर आपकी महत्वाकांक्षा और हिम्मत बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर सहयोग और टीमवर्क आसान बनाएंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में पहुंचकर काम से जुड़ी गहराई बढ़ाएंगे।

इससे लंबित काम और छुपी दिक्कतों को समझने का मौका मिलेगा। सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश से आपका नेतृत्व मजबूत हो सकता है। इससे अपनी योग्यता दिखाने के मौके बनेंगे। हालांकि, बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर सलाह देंगे कि बातों को लेकर जल्दबाजी न करें। गलतफहमी से बचने के लिए संवाद साफ रखें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

Vrishabh-New

इस सप्ताह करियर में स्थिर और निरंतर प्रगति के संकेत हैं। बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपको सहकर्मियों और पार्टनर्स के साथ सटीक और साफ संवाद करने में सहायता देंगे, खासकर जहां संयुक्त जिम्मेदारियां जुड़ी हों।

मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर काम से जुड़े दबे हुए मुद्दों को सामने ला सकते हैं। इससे योजनाओं में आवश्यक बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। सूर्यदेव और मंगलदेव धनु राशि में रहकर कौशल बढ़ाने, नए तरीके अपनाने और परिवर्तनकारी कामों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। धैर्य और निरंतरता इस सप्ताह अच्छे परिणाम दिला सकते हैं।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

Mithun-New

इस सप्ताह करियर में नई गतिविधियां दिख सकती हैं। आपके लग्नस्वामी बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर गहराई से सोचने और जटिल कामों को समझने की क्षमता बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर टीमवर्क और आइडिया शेयरिंग को आसान बनाएंगे।

मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आकर कठिन काम या छिपी परेशानियों को समझने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। सूर्यदेव और मंगलदेव धनु राशि में रहकर पार्टनरशिप, मीटिंग और नेटवर्किंग को सक्रिय करेंगे। यह समय बातचीत, सहयोग और अपने लक्ष्य दूसरों के साथ मिलकर तय करने के लिए अनुकूल है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल – करियर (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

Kark-New

इस सप्ताह करियर में संचार में सुधार और नए उत्साह की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर कार्यस्थल पर सहयोग और संतुलन बढ़ाएंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी इन्टूशन तेज करेंगे, जिससे परियोजनाओं या टीम डाइनेमिक्स में सूक्ष्म मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में क्रिएटिव विचार और रणनीतिक समाधान को बढ़ावा देंगे।

सूर्य और मंगल देव कर्क के छठे भाव में कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र देव धनु राशि में प्रवेश कर सहयोगियों के साथ रिश्ते सुधारने और वरिष्ठों से सराहना मिलने की संभावना बढ़ा देंगे।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।