Weekly Career Horoscope 13 to 19 October 2025: धनु वालों को नेटवर्किंग से होगा फायदा, जानें बाकियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत मिथुन राशि में चंद्रमा से होगी, जो संवाद और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा। 14-15 अक्टूबर को चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, जिससे आपकी रचनात्मक और भावनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। कुछ जातकों को करियर में उतार-चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक करियर राशिफल।

धनु साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पेशेवर जीवन में नई ऊर्जा लाएगा। मिथुन राशि में चंद्रमा शुरुआती दिनों में टीम वर्क और संवाद को सुदृढ़ करेंगे। यह समय नए प्रस्ताव या चर्चाओं के लिए उपयुक्त है। कर्क राशि में चंद्रमा (14-15 अक्टूबर) कार्य संबंधों में भावनात्मक संवेदनशीलता को प्रेरित करेंगे, अतः प्रतिक्रिया देने में संयम रखें। सिंह राशि में चंद्रमा (16-18 अक्टूबर) साहसी विचार, रचनात्मकता और मान्यता लाएंगे।

आपको नेतृत्व या नवाचार के लिए प्रशंसा मिल सकती है। 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश जानकारी-आधारित कार्यों और भविष्य की योजना बनाने में मदद करेगा। बुध और मंगल तुला राशि में होने के कारण सहयोग और नेटवर्किंग लाभदायक होंगे। यह सप्ताह धैर्य के साथ आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का समय है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) इस सप्ताह पेशेवर मामलों में स्थिर और उत्पादक गति रहेगी। मिथुन राशि में चंद्रमा शुरुआती दिनों में संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह नए विचार प्रस्तुत करने या सहयोग बढ़ाने का समय है। कर्क राशि में चंद्रमा (14-15 अक्टूबर) साझेदारी और सहयोग के अवसर देंगे, इसलिए आपको संयम और कूटनीति बनाए रखना चाहिए।

सिंह राशि में चंद्रमा (16-18 अक्टूबर) नेतृत्व क्षमता और निर्णायक कौशल को बढ़ाएंगे। 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश योजनाओं पर फोकस बढ़ाएगा और भविष्य की रणनीति को स्पष्ट करेगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन को बढ़ाएगा, जबकि बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश साझेदारियों को मजबूती देगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) सप्ताह की शुरुआत रचनात्मक दृष्टिकोण से होगी। मिथुन राशि में चंद्रमा नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाएंगे। 14-15 अक्टूबर को कर्क राशि में चंद्रमा कार्य संबंधी जिम्मेदारियों को सावधानी और सटीकता से संभालने को प्रेरित करेगा। 16-18 अक्टूबर को सिंह राशि में चंद्रमा टीमवर्क और साझेदारियों पर जोर देगा।

19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा सुधार और भविष्य की योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपके पेशेवर प्रभाव और नेटवर्क को बढ़ाएगा। 18 अक्टूबर को बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देगा। यह सप्ताह विचारशील संवाद और स्थिर प्रयास को महत्व देता है।

मीन साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर) यह सप्ताह कार्य में प्रगति और नए विचारों का समय है। मिथुन राशि में चंद्रमा चर्चा, छोटे प्रोजेक्ट और नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करेंगे। 14-15 अक्टूबर को कर्क राशि में चंद्रमा रचनात्मकता को बढ़ाएंगे, जिससे कलाकार, शिक्षक और परामर्शदाता विशेष रूप से सफल होंगे। 16-18 अक्टूबर को सिंह राशि में चंद्रमा संगठन और नेतृत्व के अवसर लाएंगे।

19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा सहयोग और टीमवर्क को बढ़ावा देंगे। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश पेशेवर मांगों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ संतुलित करने में मदद करेगा। बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश रचनात्मक या सेवा-उन्मुख करियर में दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। यह सप्ताह अनुशासन और अंतर्ज्ञान के माध्यम से अवसर प्रदान करता है।