Weekly Career Horoscope 13 to 19 October 2025: इस राशि को नए विचारों से मिलेगी कामयाबी, सपने होंगे सच

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:00 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते कुछ जातकों को प्रोजेक्ट्स में सफलता मिल सकती है। वहीं कुछ जातकों का कार्यस्थल में तालमेल मजबूत होगा। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल (Weekly Career Horoscope 13 to 19 October 2025)।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्र देव मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों से होकर गुजरेंगे। मध्य सप्ताह में कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपके भावनात्मक, सामाजिक और व्यावहारिक पक्ष को प्रभावित करेगा। सप्ताह की शुरुआत में मिथुन राशि में चंद्रमा आपकी जिज्ञासा और मानसिक सतर्कता को बढ़ाएंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि में होने से टीम वर्क और रचनात्मक विचार-विमर्श को बढ़ावा मिलेगा। आप नए विचारों और योजनाओं के साथ प्रेरित रहेंगे, जिससे यह समय नए प्रोजेक्ट्स के लिए अनुकूल रहेगा। 14-15 अक्टूबर को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, इसलिए कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने में सहानुभूति बनाए रखें और भावनाओं में बहकर जल्दबाजी से बचें।

16 से 18 अक्टूबर तक चंद्रमा आपके सिंह राशि में रहेंगे, जिससे नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास प्रबल होगा। इस समय आपका व्यक्तित्व दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा और वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यों में योजना और सूक्ष्मता बढ़ेगी। बुध और मंगल का तुला राशि में रहना रणनीतिक संवाद और सहयोग में सफलता दिलाएगा। यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि करियर में जुनून और धैर्य का संतुलन आवश्यक है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

सप्ताह की शुरुआत में मिथुन राशि में चंद्रमा आपके करियर में गति लाएंगे, जिससे संवाद और मल्टीटास्किंग की क्षमता बढ़ेगी। आप कई जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाएंगे। जैसे ही चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, टीमवर्क और भावनात्मक समझ महत्वपूर्ण होगी। सहयोग करते समय व्यावसायिक सीमाओं को बनाए रखें। सिंह राशि में चंद्रमा के प्रवेश से रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता प्रबल होगी, जिससे आप परियोजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे।

19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे योजनाओं को व्यवस्थित करने, कार्य समीक्षा करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का उपयुक्त समय मिलेगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपकी वार्ता और कार्यस्थल में तालमेल को मजबूत करेगा। यह सप्ताह अनुशासन और संतुलित दृष्टिकोण से सफलता की राह दिखाएगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

इस सप्ताह आपके व्यवसाय में नई गति और मान्यता आएगी। मिथुन राशि में चंद्रमा आपके संवाद कौशल को बढ़ाएंगे, जो प्रस्तुतियों, बातचीत और नए विचारों के लिए अनुकूल समय होगा। जब चंद्रमा 14 और 15 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप कार्य में स्थिरता और भावनात्मक संतोष की इच्छा महसूस करेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा (16 से 18 अक्टूबर) आपके नेतृत्व गुण और सहकर्मियों में लोकप्रियता को बढ़ाएंगे।

19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यों को पूरा करने और आगामी परियोजनाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी। बुध और मंगल का तुला राशि में होना आपको संतुलित दृष्टिकोण और निर्णायक कार्रवाई का तालमेल प्रदान करेगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आपके करियर में नयापन और आत्मविश्वास लाएगा। यह सप्ताह संतुलित प्रयास और आकर्षण के माध्यम से पेशेवर विकास का संकेत देता है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपको महत्वपूर्ण पेशेवर अंतर्दृष्टि देगा। मिथुन राशि में चंद्रमा प्रारंभ में विश्लेषण और शोध को प्रेरित करेगा, जो भविष्य की योजनाओं के लिए उपयुक्त समय है। कर्क राशि में चंद्रमा (14-15 अक्टूबर) आपकी सहज ज्ञान शक्ति को बढ़ाएंगे और संवेदनशील कार्य मामलों में मार्गदर्शन देंगे। सिंह राशि में चंद्रमा (16-18 अक्टूबर) आपके उत्साह और नेतृत्व को प्रेरित करेंगे, जिससे परियोजनाओं में आत्मविश्वास से नेतृत्व संभव होगा।

19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूक्ष्मता और व्यवस्थित दृष्टिकोण से कार्यों को संपन्न करने में मदद मिलेगी। मंगल और बुध तुला राशि में स्थित होने के कारण शांतिपूर्ण और रणनीतिक कार्रवाई सफलता दिलाएगी। यह सप्ताह अनुशासन, फोकस और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से विकास का संकेत देता है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।