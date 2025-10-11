विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Career Horoscope 13 to 19 October 2025: मिथुन वालों को करियर में मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:06 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है, कि इस सप्ताह के कुछ राशि के जातकों को करियर में सफलता हाथ लग सकती है। वहीं कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से लेकर कर्क राशि तक का साप्ताहिक करियर राशिफल (Saptahik career rashifal 13 to 19 October 2025)। 

prefferd source google
Hero Image

Weekly Career Horoscope 13 to 19 October 2025﻿

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे संवाद और एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे आपकी संवाद और एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी। जैसे-जैसे चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आप व्यक्तिगत आराम और पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

Mesh-New

इस हफ्ते चंद्रमा का मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में गोचर रहेगा, जो आपके प्रोफेशनल जीवन में अलग-अलग रंग लाएगा। हफ्ते की शुरुआत में, जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब आप कई काम एक साथ संभाल सकेंगे और प्रेरक बातचीत करेंगे। मिड वीक में, जब चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे, तो आपकी भावनाएं आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए किसी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। 16 से 18 अक्टूबर तक सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे, जो आपकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे आप साथियों के बीच अलग पहचान बनाएंगे।

18 अक्टूबर के बाद, जब चंद्रमा कन्या राशि में आएंगे, तब बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। साथ ही, तुला राशि में बुध और मंगल रहेंगे, जो सहयोग और टीमवर्क को बढ़ाएंगे और सफलता के अवसर दिलाएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि आप अपने करियर में तर्क और भावना, दोनों का संतुलन बनाए रखें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

Vrishabh-New

इस हफ्ते चंद्रमा का मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में गोचर आपके प्रोफेशनल जीवन में अलग-अलग प्रभाव देगा। हफ्ते की शुरुआत में, जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब आप कई काम एक साथ संभालेंगे और संवाद को बढ़ावा देंगे। मिड वीक में, जब चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तो आपकी भावनाएं आपके फैसलों को प्रभावित करेंगी, इसलिए जल्दबाजी से बचें।

16 से 18 अक्टूबर तक सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे, जो आपकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे आप साथियों के बीच अलग पहचान बनाएंगे। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जिससे बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी होगा। साथ ही तुला राशि में बुध और मंगल रहेंगे, जो सहयोग और टीमवर्क को बढ़ाएंगे और सफलता के अवसर देंगे। यह साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि आप अपने करियर में तर्क और भावना, दोनों का संतुलन बनाए रखें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

Mithun-New

इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में नए अवसर और सोच लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि में रहेंगे, जिससे आपके विचार स्पष्ट और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। यह समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्तम रहेगा। 14 अक्टूबर को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी भावनाएं कार्यस्थल में असर डाल सकती हैं। इस समय आपको संयम और समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

16 से 18 अक्टूबर तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जो आपके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को प्रबल करेंगे। यह नेतृत्व और नए प्रयासों के लिए शुभ समय रहेगा। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके कार्य व्यवस्थित और समय पर पूरे होंगे। यह सप्ताह आपको यह सीख देगा कि कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए सोच और भावना का संतुलन आवश्यक है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: करियर (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

Kark-New

सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा मिथुन राशि में होने से आपके कार्यक्षेत्र में रणनीति बनाने और लंबित कार्य पूरे करने का समय है। 14 अक्टूबर को चंद्रमा आपके  राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में नए अवसर या विचार उत्पन्न होंगे। इस समय आपकी अंतर्दृष्टि से लिए गए निर्णय फलदायी रहेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 16 से 18 अक्टूबर तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जो नेतृत्व और रचनात्मकता को प्रबल करेंगे।

यह समय अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और नए प्रयासों में अग्रणी होने का है। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके कार्यों में संगठन और योजना का महत्व बढ़ेगा।  मंगल और बुध का तुला राशि में रहना सहयोग और टीम वर्क में सफलता दिलाएगा। यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि करियर में भावनात्मक समझ और स्पष्ट कार्य योजना दोनों जरूरी हैं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।