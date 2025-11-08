Weekly Career Horoscope: इस हफ्ते मकर राशि वालों को धैर्य और सही तरीके से मिलेगी सफलता
साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि यह सप्ताह करियर की दृष्टि से कुछ जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं कुछ जातकों को करियर में स्थिर प्रगति मिलेगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन कर्क राशि (Weekly Career Horoscope 10 to 16 November 2025) तक का साप्ताहिक करियर राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, सही तरीके और सोच-समझकर किए गए प्रयास इस सप्ताह भावनात्मक मजबूती और भविष्य की स्पष्टता लाएंगे। साथ ही इस हफ्ते कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि सोच-समझकर कदम उठाएं। वहीं कुछ जातकों को धैर्य और सही तरीके के प्रयास से सफलता मिल सकती है।
धनु साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर)
इस हफ्ते करियर में प्रगति भावनात्मक समझ और प्रैक्टिकल योजना के जरिए होगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे साझेदारी वाले काम, जिम्मेदारियों का ध्यान और लंबे समय की स्थिरता पर फोकस बढ़ेगा। इस समय पर भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं। मध्य सप्ताह में जब चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब सीखने, ट्रेनिंग लेने और ज्ञान बढ़ाने का समय रोमांचक रहेगा।
यह ब्रेनस्टॉर्मिंग, पढ़ाई या गुरु/मेंटर से जुड़ने के लिए अच्छा समय है। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जिससे अनुशासन और फोकस मजबूत होगा। यह आपको अपनी प्रेजेंटेशन सुधारने, प्रोजेक्ट्स व्यवस्थित करने और समय पर काम पूरा करने में मदद करेगा। बुध देव वक्री हैं, इसलिए किसी की मंजूरी या निर्णय में थोड़ी देरी हो सकती है। इस समय योजनाओं को दोबारा जांचें, अपने विचार मजबूत करें और बातचीत/कम्युनिकेशन में सोच-समझकर कदम उठाएं।
मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर)
इस हफ्ते करियर में प्रगति भावनात्मक समझ और प्रैक्टिकल योजना के साथ मजबूत होगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे साझेदारी, टीम वर्क या जॉइंट प्रोजेक्ट पर ध्यान बढ़ेगा। इस समय आपको तर्क और सहानुभूति में संतुलन रखना चाहिए। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आप वित्तीय सहयोग, साझा प्रोजेक्ट निवेश या सीक्रेट बिजनेस प्लान की समीक्षा कर सकते हैं।
बुध देव वक्री हैं, इसलिए जल्दी निर्णय लेने से बचें। सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे। यह अनुशासन और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा। पेशेवर योजना, प्रशिक्षण या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आसानी से आगे बढ़ेंगे। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, लक्ष्यों को स्पष्ट करें, पुरानी रणनीतियों पर ध्यान दें और जमीनी स्तर पर काम करें। धैर्य और सही तरीके के प्रयास से सफलता मिलेगी।
कुंभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर)
इस सप्ताह करियर में प्रगति सोच-समझकर और जिम्मेदार कदम उठाने से होगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे काम का रूटीन, जिम्मेदारियां और कार्यस्थल की दक्षता पर ध्यान मिलेगा। ज्यादा काम करने से बचें और अपने काम को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। मध्य सप्ताह में चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे। इस समय वरिष्ठ अधिकारी, क्लाइंट या व्यापार साझेदारों के साथ चर्चाएं बढ़ेंगी। उनके साथ सहयोग और स्पष्ट बातचीत करना जरूरी है।
सप्ताह के अंत में चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे। यह लंबे समय वाले प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट या वित्तीय जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने का समय है। बुध देव वक्री होने के कारण थोड़ी देरी या स्पष्टता में कमी हो सकती है। दस्तावेजों की दोबारा जांच करें और मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने पर ध्यान दें। शनि देव की ऊर्जा आपको जमीन पर बनाए रखेगी। धीरे-धीरे और व्यवस्थित प्रगति सबसे अच्छा रास्ता है।
मीन साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर)
इस सप्ताह करियर में स्थिर प्रगति दिखाई देगी। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव क्रिएटिविटी और इन्टुशन को बढ़ावा देंगे। आपके विचार सहज रूप से आएंगे और भावनात्मक प्रेरणा आपके काम को बेहतर बनाएगी। मध्य सप्ताह में जब चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपका ध्यान रूटीन, समय सीमा और कार्यकुशलता की ओर शिफ्ट होगा। जिम्मेदारियों को शांतिपूर्वक व्यवस्थित करके तनाव से बचें।
सप्ताहांत में जब चंद्र देव कन्या राशि में होंगे, टीमवर्क, पेशेवर सहयोग और साझेदारी या साझा लक्ष्यों पर चर्चा को बढ़ावा मिलेगा। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, बुध देव वक्री होने के कारण परियोजनाओं को दोबारा देखना, विवरणों की समीक्षा करना और जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। शनिदेव का प्रभाव अनुशासित विकास को समर्थन देता है। आपकी शांतिपूर्ण लगन मजबूत प्रभाव छोड़ती है।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
