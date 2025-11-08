Weekly Career Horoscope: अधूरे काम पूरे करेंगे वृश्चिक राशि वाले, पढ़ें करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि यह सप्ताह भावनात्मक गहराई, संतुलन और निरंतर प्रगति का प्रतीक रहेगा। चंद्र देव इस दौरान कर्क, सिंह और कन्या राशियों से होकर गुजरेंगे। इससे आपका ध्यान करियर और पहचान से मित्रता और सहयोग की ओर, और फिर सोच समझकर योजना बनाने पर केंद्रित होगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर 2025) करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह आत्ममंथन और रणनीति बनाने का है। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, तो आपके विचार योजनाओं और लक्ष्यों से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। लंबित कार्यों को शांत मन से पूरा करें। मध्य सप्ताह में जब चंद्र देव आपकी राशि सिंह में गोचर करेंगे, तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता फिर से तेज होगी। आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं।

सप्ताहांत में जब चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, तो कार्यों की बारीकी और प्रैक्टिकल तरीके से करने पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। साप्ताहिक राशिफल संकेत देता है कि बुध देव के वक्री होने से निर्णयों में देरी संभव है, इसलिए प्रस्तावों को सुधारें, योजनाओं को दोबारा व्यवस्थित करें और बातचीत में धैर्य रखें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर 2025) इस सप्ताह आपका करियर स्थिरता और समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, तब प्रोफेशनल नेटवर्किंग और टीमवर्क से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सहकर्मियों का सहयोग और सामूहिक प्रयास आपके पक्ष में रहेंगे। जब चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब आप शांत रहकर अपने काम की योजना बनाने और पुराने कार्यों को सुधारने में ध्यान देंगे।

यह समय आत्ममंथन और रणनीति बनाने के लिए अनुकूल रहेगा। सप्ताह के अंत में जब चंद्र देव कन्या राशि में आएंगे, तब आपकी कार्यक्षमता और फोकस चरम पर रहेगी। आपकी बारीकी से काम करने की क्षमता और नेतृत्व कौशल सबका ध्यान खींचेंगे। बुध देव वक्री हैं, इसलिए यह समय पुराने सहकर्मियों से फिर जुड़ने या अधूरे प्रोजेक्ट्स को सुधारने के लिए सही है। फिलहाल नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें और पुरानी योजनाओं को मजबूत करें।

तुला साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस सप्ताह करियर से जुड़ी ऊर्जा मजबूत और पॉजिटिव रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जो आपके पेशेवर नाम, पहचान और नेतृत्व के अवसरों को बढ़ाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के मौके मिल सकते हैं और आपके काम की सराहना भी हो सकती है।

मध्य सप्ताह में जब चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, तो नेटवर्किंग, सहयोग और टीम वर्क में फायदा होगा, अपनी आकर्षक और कूटनीतिक शैली से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। सप्ताह के अंत में जब चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, तो रणनीतियों की समीक्षा और अधूरे कामों को पूरा करने का समय रहेगा। बुध देव के वक्री होने से बातचीत में थोड़ी स्पष्टता कम हो सकती है, इसलिए ईमेल, मीटिंग शेड्यूल या दस्तावेजों की दोबारा जांच जरूर करें।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस हफ्ते करियर में काम सही तरीके से आगे बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। ये आपको सोच-समझकर फैसले लेने और अपने काम में भावनाओं को संतुलित रखने में मदद करेंगे। अपनी इन्टुशन की आवाज सुनकर काम करें। मध्य हफ्ते में जब चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, तो आपकी लीडरशिप और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कोई पहचान या महत्वपूर्ण काम सामने आ सकता है।

इस समय अपने व्यवहार में कोमलता रखें, ताकि आपकी गंभीरता दूसरों को परेशान न करे। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, तो टीम वर्क मजबूत होगा और नेटवर्किंग से लंबा लाभ मिलेगा। अधूरे काम पूरे करने और रणनीति बनाने का समय है। बुध वक्री होने के कारण किसी भी ईमेल, मीटिंग या दस्तावेज को अच्छे से दोबारा देख लें।