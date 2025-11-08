Weekly Career Horoscope: नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं ये जातक, पढ़ें मेष से कर्क का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और इन्टुशन को जगाने वाला रहेगा। चंद्र देव जब कर्क, सिंह और कन्या राशियों से गुजरेंगे, तो आपका ध्यान घर-परिवार से लेकर खुद को एक्सप्रेस करने और प्रैक्टिकल कामों पर जाएगा। चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक करियर राशिफल।

मेष साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर) इस हफ्ते करियर से जुड़े मामलों में थोड़ा ठहराव और आगे बढ़ने की भावना, दोनों साथ रहेंगे। मंगल देव और बुध देव दोनों ही वृश्चिक राशि में हैं, जहां बुध वक्री हैं, इसलिए पुराने कामों या योजनाओं को दोबारा देखने का समय है। आप अपने सहकर्मियों से फिर से जुड़ सकते हैं ताकि अधूरे काम पूरे हो सकें।

सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे काम पर भावनाएं गहरी रहेंगी, धैर्य रखना जरूरी है। मध्य सप्ताह में जब चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर आपको बारीकियों पर ध्यान देने और योजनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और रणनीति पर ध्यान केंद्रित करें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर) पेशेवर जीवन में यह सप्ताह टीमवर्क और रिश्तों से जुड़ी प्रगति पर केंद्रित रहेगा। शुक्र देव तुला राशि में हैं, जिससे सहयोग और सामूहिक प्रयास से अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव का गोचर सहकर्मियों के साथ पॉजिटिव बातचीत और समर्थन लाएगा।

मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का प्रभाव कार्यस्थल पर आराम और मेलजोल बढ़ाएगा, इस दौरान जिद्दी रवैये से बचें। सप्ताह के अंत में जब चंद्र देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तब क्रिएटिव समाधान और बारीकी से काम करने की आदत बढ़ेगी। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, बुध देव के वक्री रहने के दौरान कोई बड़ा निर्णय न लें, बल्कि योजनाओं की समीक्षा और सुधार पर ध्यान दें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर) करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह स्थिर प्रगति लाएगा, लेकिन बातचीत में सावधानी जरूरी है। बुध देव वृश्चिक राशि में वक्री हैं, इसलिए हर बात सोच-समझकर कहें। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, तो आर्थिक कागजातों या योजनाओं को ध्यान से देखें।

मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का गोचर आपकी प्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करेगा। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर कार्यों में बारीकी और फोकस बढ़ाएगा। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, जल्दबाजी में जवाब न दें, कोई भी सूचना भेजने से पहले दोबारा देखें, और नए प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय पुराने कार्य पूरे करें।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: करियर (10 नवंबर से 16 नवंबर) सप्ताह की शुरुआत में खुद के लिए सोच विचार और योजनाओं को दुबारा रिव्यू करने के साथ होगी। सप्ताह के प्रारंभ में जब चंद्र देव आपकी ही राशि में रहेंगे, तो यह समय कार्यों की दिशा तय करने और अपने पेशेवर लक्ष्यों को समझने के लिए शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर भावनात्मक स्थिरता और संतुलन बनाए रखें। मध्य सप्ताह में जब चंद्र देव सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो आत्मविश्वास और प्रेजेंटेशन स्किल्स में वृद्धि होगी।

यह समय आपके प्रयासों की सराहना पाने और पहचान बढ़ाने का है। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर कम्युनिकेशन, योजना और टीम वर्क के लिए सही रहेगा। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, बुध देव के वक्री रहने से जल्दबाजी से बचें और योजनाओं को दोबारा व्यवस्थित करें।