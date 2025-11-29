Weekly Career Horoscope: इस हफ्ते कुंभ वालों को टीमवर्क से होगा फायदा, पढ़ें बाकियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत आंतरिक चिंतन और भावनात्मक स्थिरता से होगी। वहीं कुछ जातकों को इस सप्ताह भावनात्मक स्पष्टता से शांति और स्थिर प्रगति मिल सकती है। आप साप्ताहिक करियर राशिफल से यह जान सकते हैं कि करियर की दृष्टि से 1 से लेकर 7 दिसंबर तक का सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है।

धनु साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर) करियर के सोच से यह सप्ताह एक्टिव और प्रभावी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में ऊर्जा देंगे, जिससे पहल करने और नेतृत्व क्षमता दिखाने में मदद मिलेगी। तुला राशि में बुध देव संतुलित संवाद और समझदारी बढ़ाएंगे। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश कम्युनिकेशन को आत्मविश्वासी और दूरदर्शी बनाएगा।

5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री गुरु देव पुराने विचारों और रणनीतियों की समीक्षा कर नए अवसरों की पहचान कराएंगे। 7 दिसंबर की रात मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आपकी प्रेरणा और उत्साह को बढ़ाएगा, जिससे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत या वर्तमान कार्यों में गति आएगी। उसी शाम चंद्रदेव का कर्क राशि में प्रवेश भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाएगा, जो सोच-समझकर और लाभकारी करियर निर्णय लेने में सहायक होगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर) करियर के सोच से यह सप्ताह रणनीतिक प्रगति, खुद को परखने और धीरे-धीरे सफलता पाने का है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में एक्टिवनेस और उत्साह देंगे, जिससे लंबित कार्यों को निपटाने या पहल करने में मदद मिलेगी। वृषभ राशि में चंद्रदेव स्थिरता लाएंगे, जिससे प्रैक्टिकल और सोच-समझकर निर्णय लेना आसान होगा।

तुला राशि में बुध देव सहानुभूति और कूटनीति को बढ़ाएंगे, जबकि 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश लंबे समय की योजना और परिश्रम को दिशा देगा। 5 दिसंबर को वक्री गुरु देव पुराने प्रोजेक्ट या रणनीतियों की समीक्षा कर मददगार संपर्कों से जोड़ेंगे। 7 दिसंबर की रात मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आपके निर्णयों पर काम करने की प्रेरणा देगा। उसी दिन चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश कर टीमवर्क में भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर) करियर के लिए यह सप्ताह तेज-तर्रार, सोच-समझकर और अवसरों से भरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में उत्साह और आत्मविश्वास लाएंगे, जिससे लंबित कार्यों या प्रोजेक्ट्स पर पहल करने में मदद मिलेगी। तुला राशि में बुध देव टीमवर्क और बातचीत को संतुलित करेंगे। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके सोच को व्यापक और दूरदर्शी बनाएगा।

5 दिसंबर को वक्री गुरु देव पुराने विचारों या सहयोगों की समीक्षा करने का अवसर देंगे। 7 दिसंबर की रात मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, जिससे आप बड़े लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। उसी दिन चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से भावनात्मक बुद्धिमत्ता और टीमवर्क में सहजता बढ़ेगी।

मीन साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर) करियर के लिए यह सप्ताह स्थिर प्रगति, सोच-समझकर योजना बनाने और इन्टुशन से निर्णय लेने का समय है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में आपको जिम्मेदारी लेने और कार्यों को एक्टिव रूप से संभालने के लिए प्रेरित करेंगे। 3 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश से कार्यशैली स्थिर होगी और आप समर्पण के साथ काम पूरे करेंगे।

सप्ताह की शुरुआत में तुला राशि में बुध देव संतुलित कम्युनिकेशन में मदद करेंगे। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश लंबी अवधि की योजना और रणनीतिक सोच को बढ़ाएगा। 5 दिसंबर को वक्री गुरु देव पुराने प्रोजेक्ट्स या विचारों की समीक्षा करने का अवसर देंगे। 7 दिसंबर की रात मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा।