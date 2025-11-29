विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Career Horoscope: तुला राशि वालों के पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे, पढ़ें करियर राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:13 PM (IST)

साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं कुछ जातकों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल (Weekly Career Horoscope 1 to 7 December 2025)।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है इस हफ्ते कुछ जातकों के भावनात्मक स्पष्टता, पेशेवर उन्नति और आंतरिक बदलावों की गति तेज रहेगी। वहीं कुछ जातकों के अधूरे पड़े काम पूरे हो सकते हैं, जिससे उन्हें लाभ होगा। चलिए साप्ताहिक करियर राशिफल से जानते हैं कि करियर की दृष्टि से यह सप्ताह कैसा रहेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर)

करियर के मामले में यह सप्ताह ऊर्जावान, रचनात्मक और विकास के अवसरों से भरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में नेतृत्व और पहल की प्रेरणा देंगे। तुला राशि में बुधदेव सहयोगपूर्ण संवाद और सहयोग को बढ़ावा देंगे। 6 दिसंबर को बुध के धनु राशि में प्रवेश से संवाद अधिक आत्मविश्वासी, स्पष्ट और दूरदर्शी हो जाएगा।

पुराने प्रोजेक्ट्स को सुधारने, पुराने अवसरों पर दोबारा विचार करने और पेशेवर संपर्कों को फिर से जोड़ने के लिए 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव मदद करेंगे। 7 दिसंबर की रात मंगलदेव के धनु राशि में प्रवेश से आपका संकल्प और दृढ़ होगा, जिससे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। यह सप्ताह रचनात्मकता, पहल और लगातार प्रयास को पुरस्कृत करता है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर)

इस सप्ताह करियर में आपका ध्यान प्रोडक्टिविटी और खुद को परखने पर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में तुला राशि में बुधदेव आपसी सहयोग और बातचीत में संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। 6 दिसंबर को बुधदेव के धनु राशि में प्रवेश से आपका पेशेवर ध्यान स्ट्रक्चर, योजना और दीर्घकालिक रणनीति की ओर शिफ्ट होगा। आप कार्यस्थल पर अधिक सोच-विचार या डिटेल ओरिएंटेड हो सकते हैं। 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव पुराने कार्यों की समीक्षा कराएंगे।

आप चल रहे प्रोजेक्ट्स को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं या पिछले काम को बेहतर बनाने के लिए सुधार कर सकते हैं। 7 दिसंबर की रात मंगल देव के धनु राशि में प्रवेश से नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी, पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि थकान या ओवरवर्क से बचा जा सके। 7 दिसंबर को चंद्रदेव के कर्क राशि में प्रवेश से टीमवर्क और भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण होगी, जिससे सहयोग और प्रभावी कामकाजी संबंध बनाए जा सकेंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर)

करियर के मामले में यह सप्ताह स्थिर प्रगति और स्पष्ट दिशा लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष और वृषभ राशि से गुजरते हुए जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालने की प्रेरणा देंगे। तुला राशि में बुध देव सहयोग और संतुलित संवाद बढ़ाएंगे, जिससे लंबित कार्य आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश संगठन, लंबी योजना और कामकाज व्यवस्थित करने में मदद करेगा।

5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री गुरु देव पुराने प्रोजेक्ट्स और अधूरे कार्यों की समीक्षा करवाएंगे। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर से जुड़ी भावनाएं और दिशा स्पष्ट होगी। उसी रात मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आपकी दृढ़ता और मेहनत की क्षमता को बढ़ाएगा। यह समय प्रैक्टिकल कदम उठाकर आगे बढ़ने का है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर)

करियर के मामले में यह सप्ताह एक्टिव और प्रगतिशील रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में ऊर्जा और स्पष्टता देंगे, जिससे जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद मिलेगी। तुला राशि में बुध देव शांत और संतुलित कम्युनिकेशन का मार्ग बनाएंगे। 6 दिसंबर को बुध देव धनु राशि में प्रवेश करके पेशेवर सोच को विस्तृत और रणनीतिक बनाएंगे।

5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री गुरु देव पुराने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और नए अवसरों की पहचान कराएंगे। 7 दिसंबर की रात मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आपकी प्रेरणा और दृढ़ता को बढ़ाएगा। उसी रात चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और सहयोगात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।