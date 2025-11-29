Weekly Career Horoscope: करियर राशिफल से जानें मेष से कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों की प्रगति धीरे–धीरे लेकिन मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी। वहीं ग्रहों की बदलती चाल आपके फैसलों और भावनाओं को नई दिशा देगी। चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक करियर राशिफल और जानते हैं कि यह सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा गुजरने वाला है।

मेष साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर) इस सप्ताह करियर में शुरुआत काफी एक्टिव रहेगी क्योंकि 1 दिसंबर की रात चंद्रदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप तुरंत कार्रवाई करने या कोई नया काम शुरू करने की इच्छा महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में तुला राशि में स्थित बुधदेव आपके कामकाज में संतुलित संवाद और समझदारी बढ़ाएंगे, जिससे बातचीत और समझौते आसान होंगे। 6 दिसंबर को जब बुधदेव धनु राशि में और 7 दिसंबर को मंगलदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब ऊर्जा तेज हो जाएगी।

यह बदलाव आपको बड़े और साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय लंबी योजना बनाने और रणनीतिक कदम उठाने के लिए अच्छा है। 5 दिसंबर को मिथुन में वक्री बृहस्पतिदेव संवाद में थोड़ी रुकावट या देरी ला सकते हैं, लेकिन साथ ही गहरी समझ भी देंगे। मीन राशि में स्थित शनि देव आपको जल्दबाजी छोड़कर अनुशासन बनाए रखने की सलाह देते हैं।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर) इस सप्ताह करियर में गति स्थिर रहेगी और कामकाज पहले से ज्यादा व्यवस्थित महसूस होगा। सप्ताह के बीच चंद्रदेव जब वृषभ राशि में आएंगे, तो आपके फैसलों में आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी। जो काम पहले भारी लग रहे थे, अब आसानी से संभलेंगे। 6 दिसंबर को जब बुधदेव तुला से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब ऑफिस में साझा कामों, बातचीत और सहयोग से जुड़ी चर्चाएं गहरी होंगी। 7 दिसंबर की रात मंगलदेव के धनु में प्रवेश से महत्वाकांक्षा और ऊर्जा बढ़ेगी।

सप्ताह की शुरुआत में वृश्चिक राशि में ग्रहों के प्रभाव सावधानी बढ़ा सकते हैं, जो गलतियों से बचाने में मदद करेगा। मिथुन में वक्री गुरुदेव आपको पुराने प्रोजेक्ट्स को दोबारा देखने का अवसर दे रहे हैं। मीन राशि में शनि देव अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की सलाह देते हैं, ताकि दीर्घकालिक लाभ मिल सके।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर) इस सप्ताह करियर में तेज गति और मेंटल एक्टिवनेस बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव मेष और वृषभ से आगे बढ़ते हुए 5 दिसंबर की रात मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता दोनों मजबूत होंगी। तुला राशि में स्थित बुधदेव आपकी बातचीत को संतुलित और प्रभावी बनाएंगे, जिससे सहकर्मियों और क्लाइंट्स से तालमेल सुधरेगा। 6 दिसंबर को जब बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब टीम वर्क, संयुक्त प्रोजेक्ट और साझेदारी से जुड़े कामों पर विशेष ध्यान रहेगा।

मिथुन में चंद्रदेव के आगमन से पुराने कार्यों को दोबारा शुरू करने या रुके हुए फैसले लेने का सही समय बनेगा। 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव थोड़ी देरी या रुकावट ला सकते हैं, लेकिन इनके कारण आपको गहरी समझ और बेहतर रणनीति मिलेगी। मीन में शनि देव अनुशासन बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं ताकि आप लक्ष्य पूरे कर सकें।

कर्क साप्ताहिक राशिफल – करियर (1 से 7 दिसंबर) इस सप्ताह करियर में स्थिर प्रगति बनी रहेगी और कई बातों पर स्पष्टता आएगी। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव मेष और फिर वृषभ राशि में रहेंगे, तब आप जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालने की कोशिश करेंगे। तुला में स्थित बुधदेव सहयोग और संतुलित संवाद बढ़ाएंगे, जिससे लंबित काम भी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। 6 दिसंबर को जब बुधदेव धनु राशि में आएंगे, तो ध्यान संगठन, लंबी योजना और कामकाज को सही तरीके से करने पर रहेगा।

5 दिसंबर को मिथुन में वक्री गुरुदेव पुराने प्रोजेक्ट्स या अधूरे कामों की समीक्षा कराने में मदद करेंगे। 7 दिसंबर की रात चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर से जुड़ी भावनाएं और दिशा दोनों साफ होंगी। उसी रात मंगलदेव भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे दृढ़ता और मेहनत की इच्छा बढ़ेगी। यह समय प्रैक्टिकल कदम उठाकर आगे बढ़ने का है।