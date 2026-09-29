अक्टूबर में ऑफिस का माहौल बदलेगा: 17 तारीख के बाद बढ़ेगी जिम्मेदारी, जानें कौन-सी एक भूल बिगाड़ सकती है आपका खेल!

वृषभ करियर मासिक राशिफल

कामकाजी मोर्चे पर पहले पंद्रह दिन आपके आइडियाज उड़ान भरेंगे। पांचवें भाव में बैठे सूर्यदेव सोच को ताजा रखेंगे। आप मार्केटिंग में हैं, तो किसी पुराने कैंपेन को नए अंदाज में पेश करने का खयाल इन्हीं दिनों आ सकता है। दसवें भाव में राहुदेव ऊंचे पद की भूख बढ़ाएंगे, पर नियम तोड़कर आगे निकलने का लालच मत पालिए।

17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव छठे भाव में आएंगे, जहां पहले से बुधदेव और शुक्रदेव डेरा डाले हैं। अब दफ्तर में होड़, टारगेट और मल्टीटास्किंग का दौर शुरू होगा। 3 अक्टूबर से वक्री शुक्रदेव और 24 अक्टूबर से वक्री बुधदेव सहकर्मियों के साथ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। किसी साथी ने कहा कि रिपोर्ट सोमवार तक चाहिए, तो शुक्रवार शाम को ही पूछकर पक्का कर लें। हर समझौते को लिखित में रखें।

मिथुन करियर मासिक राशिफल दफ्तर की बात हो तो शुरुआती पखवाड़े में चौथे भाव के सूर्यदेव आपका ध्यान घर और काम के बीच लगाते रहेंगे। जैसे सुबह बच्चे का टिफिन और दस बजे की मीटिंग, दोनों के बीच दौड़ते हुए आपको लगेगा कि दिन छोटा पड़ रहा है। दसवें भाव में वक्री शनिदेव तरक्की की रफ्तार धीमी रख सकते हैं। पर याद रखिए, जो पौधा धीरे बढ़ता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं।

17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव पांचवें भाव में आकर आपको रचनात्मक नेतृत्व का मौका देंगे। किसी टीम इवेंट की कमान या नया पिच डेक बनाने का जिम्मा आपके पास आ सकता है। 3 अक्टूबर से शुक्रदेव और 24 अक्टूबर से बुधदेव वक्री रहेंगे, तो संदेशों में उलझन संभव है। क्लाइंट से कॉल पर जो तय हो, उसे उसी दिन ईमेल में दोहराकर भेज दें।

कर्क करियर मासिक राशिफल नौकरी-धंधे में पहले पखवाड़े तीसरे भाव के सूर्यदेव आपकी आवाज को वजन देंगे। कोई नया प्रस्ताव बॉस के सामने रखना हो, तो 17 अक्टूबर से पहले रख दीजिए। पहले भाव में मंगलदेव काम करने की भूख बढ़ाएंगे। ऑफिस में कोई ऐसा मुश्किल क्लाइंट है जिसे संभालने से सब कतराते हैं, तो इस बार आप खुद आगे बढ़कर उसे संभालने की हिम्मत दिखा सकते हैं।

17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव चौथे भाव में जाएंगे, तो दफ्तर में बदलाव और घर की जिम्मेदारियां साथ चलेंगी। घर के पास वाली ब्रांच में तबादला या हाइब्रिड वर्क का विकल्प सामने आ सकता है। 3 अक्टूबर से वक्री शुक्रदेव और 24 अक्टूबर से वक्री बुधदेव संदेशों में गड़बड़ी करा सकते हैं। कोई सर्कुलर या नोटिस आए, तो उसे दो बार पढ़कर ही प्रतिक्रिया दें।