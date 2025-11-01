Monthly Career Horoscope November 2025: धनु वाले पूरे करेंगे अपने अधूरे काम, किन्हें मिलेगी सफलता?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना धैर्य, भावनात्मक संतुलन और समझदारी से निर्णय लेने पर जोर देता है। सूर्य के तुला राशि से वृश्चिक राशि (Monthly Career Horoscope November 2025) में परिवर्तन और बुध के वक्री होने के साथ, यह समय अपने लक्ष्यों को दोबारा रिव्यु करने, योजनाओं को बेहतर करने और लंबे समय तक विकास पर ध्यान देने का है।

करियर – धनु मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025) इस माह कार्यक्षेत्र में प्रगति धीमी लेकिन स्थिर रहेगी। मंगल देव वृश्चिक राशि में द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, जिससे छिपे हुए अवसर और क्रिएटिविटी सामने आ सकती है। मासिक राशिफल बताता है कि ऊर्जा में उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए यह समय भविष्य की योजनाओं पर कार्य करने और अधूरे कामों को पूरा करने के लिए सही है। सूर्य देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश खुद के बारे में सोचने और सुधारने का अवसर देगा। 23 नवंबर के बाद बुध देव के वक्री होने से नए कॉन्ट्रैक्ट्स या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। इस समय ट्रेनिंग, विचार-विमर्श और काम करने के तरीके पर ध्यान देना उत्तम रहेगा।

करियर – मकर मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025) पेशेवर तौर पर यह महीना लंबी योजना और सोच-समझकर काम करने पर ध्यान देने वाला रहेगा। मंगल देव वृश्चिक राशि में ग्यारहवें भाव में स्थित होकर आपके करियर और महत्वाकांक्षाओं को ऊर्जा प्रदान करेंगे। यह आपकी प्रोडक्टिविटी और समझदारी से कदम बढ़ाने में मदद करेगा। मासिक राशिफल संकेत देता है कि माह का शुरुवात सहयोग और सम्मान के लिए अनुकूल रहेगा। सूर्य देव के वृश्चिक राशि में आने के बाद समस्याओं के समाधान और जिम्मेदारी पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 23 नवम्बर को जब बुध देव वक्री होकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तब कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर या नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इस समय में प्रोजेक्ट्स को सुधारने, कार्य को सही ढंग से बांटने और पेशेवर अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान दें।

करियर – कुंभ मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025) इस महीने सोच समझकर करियर के लिए फैसलें आवश्यक होंगे। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपके काम में जोश और कुशलता बढ़ाएंगे। सूर्य देव के वृश्चिक राशि में आने से आपकी जिम्मेदारियां और लंबे समय की योजनाएं ज्यादा अहम रहेंगी। महीने की शुरुआत नेटवर्किंग और मान-सम्मान पाने के लिए शुभ रहेगी। 23 नवंबर से बुध देव तुला राशि में वक्री होंगे, जिससे कुछ निर्णयों में देरी या गलतफहमियां हो सकती हैं। ऐसे समय में नए कॉन्ट्रैक्ट या समझौते करने से बचें। बेहतर होगा कि आप अपनी योजनाओं को सुधारें, अधूरे काम पूरे करें और मेहनत के जरिए अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाएं।

करियर – मीन मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025) करियर में इस महीने प्रगति धीमी पर स्थिर रहेगी। नवम भाव से वृश्चिक राशि में स्थित मंगल देव कार्यक्षेत्र में ऊर्जा और नए विचार बढ़ाएंगे। यह गोचर आपको कठिन परियोजनाओं को दृढ़ संकल्प से पूरा करने की क्षमता देगा। सूर्य देव का मध्य महीने में वृश्चिक राशि में प्रवेश जिम्मेदारियों और लंबे समय की योजनाओं को प्रमुख बनाएगा। 23 नवम्बर के बाद बुध देव के वक्री होने से कार्यों में थोड़ी देरी या बातचीत संबंधी भ्रम संभव है। इस दौरान नए प्रोजेक्ट शुरू करने या कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करने से बचें। मौजूदा कार्यों को बेहतर करने और अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान दें।