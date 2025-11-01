विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Monthly Career Horoscope November 2025: इस महीने किस राशि की बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी, राशिफल से जानें

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:28 PM (IST)

करियर राशिफल में बताया जा रहा है कि नवंबर का महीना करियर की दृष्टि से कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। वहीं कुछ जातक करियर में उतार-चढ़ाव का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (November Career Horoscope 2025) तक का मासिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। महीने की शुरुआत में सूर्य का तुला राशि में गोचर आपका ध्यान आर्थिक स्थिति और खुद की काबिलियत की ओर केंद्रित करेगा। जब 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब दिमाग से जुड़े काम, बातचीत और संबंधों में गति आएगी। 23 नवंबर को बुध के वृश्चिक से वक्री होकर तुला राशि में आने से कुछ रुकावट आ सकती हैं।

करियर – सिंह मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

करियर की दृष्टि से यह महीना प्रगति के साथ सावधानी का समय है। सूर्य का तुला राशि में गोचर महीने की शुरुआत में नेटवर्किंग और टीमवर्क को मज़बूत बनाता है, जबकि महीने के बीच में वृश्चिक राशि में प्रवेश के साथ यह आपके पेशेवर आधार को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर आपका साहस और नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन कभी-कभी अहंकार से टकराव भी उत्पन्न कर सकते हैं। मासिक राशिफल सलाह देता है कि किसी की बातों को दिल पर न लें और निरंतर मेहनत पर ध्यान दें। 23 नवंबर के बाद बुध वक्री होने पर संचार में कुछ रुकावट आ सकती हैं, इसलिए जरूरी कागजों की दोबारा जांच करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। धैर्य और डिप्लोमेसी से कार्य करने पर सफलता मिलेगी।

करियर – कन्या मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

करियर के लिए यह महीना जल्दबाजी नहीं, बल्कि प्लानिंग से आगे बढ़ने का है। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर आपको समझदारी और सही योजना के साथ आगे बढ़ने की ताकत देगा। आप अपने कार्यस्थल की चुनौतियों को कुशलता से संभाल पाएंगे। महीने के मध्य में सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश से आत्मविश्वास और नेटवर्किंग बढ़ेगी। मासिक राशिफल के अनुसार, 23 नवंबर के बाद बुध के वक्री होने से योजनाओं में थोड़ी रुकावट की स्थिति बन सकती है। इस समय किसी बड़े निर्णय या नौकरी बदलने से बचें। चल रहे कार्यों को रिव्यू करें और सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां दूर करें। धैर्य और व्यावहारिक सोच आपको मजबूत स्थिति में लाएगी।

करियर – तुला मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

करियर के क्षेत्र में यह महीना स्थिर प्रगति लाता है। वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर दृढ़ता और सोच-समझकर योजना बनाके आगे बढ़ने को कहता है, जिससे आप अपने काम में निपुणता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। महीने की शुरुवात में तुला राशि में सूर्य की स्थिति आपको पहचान और सम्मान दिलाती है। मध्य माह में सूर्य के वृश्चिक में प्रवेश के बाद जिम्मेदारियों को गंभीरता से संभालने की आवश्यकता होगी। मासिक राशिफल चेतावनी देता है कि 23 नवंबर से बुध के वक्री होने पर कार्यस्थल में देरी, भ्रम या बातचीत में गलतफहमी संभव है। ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्य में वादे करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच करें। नए प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें और वर्तमान कार्यों को बेहतर करने पर ध्यान दें।

करियर – वृश्चिक मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

इस माह आपका करियर उन्नति की दिशा में रहेगा, हालांकि कुछ चुनौतियां आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी। मंगल देव आपकी राशि में विराजमान हैं, जिससे ऊर्जा और महत्वाकांक्षा चरम पर रहेगी। आप नेतृत्व करने और नए कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। मासिक राशिफल के अनुसार, यह गोचर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, लेकिन जल्दबाजी से सहकर्मियों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। सूर्य देव के आपकी राशि में आने से आपके कार्यों को मान्यता और सराहना मिलेगी। हालांकि, 23 नवंबर को बुध के वक्री होने से कार्यस्थल पर भ्रम या देरी संभव है। संचार और कॉन्ट्रैक्ट्स की दोबारा जांच करें तथा नए प्रोजेक्ट दिसंबर तक टालें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com,  फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com