Monthly Career Horoscope November 2025: नवंबर में इन राशियों की मेहनत लाएगी रंग, पढ़ें करियर राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:13 PM (IST)

मासिक करियर राशिफल में माना जा रहा है कि यह महीना कुछ राशि के जातकों के लिए करियर में बदलाव और भावनाओं में नयापन ला सकता है। वहीं कुछ जातक करियर में नया मुकाम हासिल करेंगे। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि  (November Career Horoscope 2025) तक का मासिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। महीने की शुरुआत में सूर्य तुला राशि में रहकर काम और निजी जीवन के बीच संतुलन पर ध्यान देने का संकेत देता है। 16 नवंबर को सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से आप अपने प्रियजनों के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे।  चलिए पढ़ते हैं नवंबर का करियर मासिक राशिफल (Monthly Career Horoscope November 2025)।  

करियर – मेष मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

इस महीने आपका प्रोफेशनल क्षेत्र थोड़ा रुका हुआ, लेकिन आशाजनक रहेगा। मंगल वृश्चिक राशि में आपके करियर क्षेत्र को ऊर्जा और दृढ़ता प्रदान करेंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने के लिए तैयार रहेंगे। सूर्य जब तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह परिवर्तन कार्यस्थल पर सहयोग और बदलाव पर जोर देगा। नेतृत्व में बदलाव या अचानक स्थितियां उभर सकती हैं, लेकिन यदि आप इन्हें डिप्लोमेसी से संभालेंगे तो ये आपके पक्ष में सही परिणाम देंगी। 23 नवंबर के बाद बुध वक्री होंगे, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है। इस समय नए समझौते या नौकरी बदलने से बचें। रणनीतियों को सुधारने और बातचीत को स्पष्ट बनाए रखने पर ध्यान दें।

करियर – वृषभ मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

इस महीने आपका प्रोफेशनल जीवन साझेदारी और अडाप्टेबिलिटी पर आधारित रहेगा। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। टीमवर्क में अवसर और चुनौतियां दोनों आ सकती हैं। सहयोगियों या क्लाइंट्स से बातचीत में शांत और डिप्लोमेटिक रवैया रखें। महीने के बीच में सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से नए व्यवसायिक पार्टनरशिप या सहयोग के संकेत मिल सकते है। हालांकि, 23 नवंबर के बाद बुध वक्री होने से कुछ देरी या गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स से बचें और मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें।

करियर – मिथुन मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

इस महीने आपका करियर धीरे-धीरे परिवर्तन के दौर से गुजरेगा। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे आपका फोकस और हौसला बढ़ेगा, लेकिन कार्यस्थल पर कॉम्पीटीशन या छिपी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।
सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश से जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम करने की क्षमता और तरीका बेहतर होगा। 23 नवंबर के बाद बुध वक्री होने से निर्णयों में देरी या सीनियर्स के साथ गलतफहमी हो सकती है। कागजात और लिखी हुई बातों को एक बार फिर ध्यान से पढ़ लें। ये समय अपनी प्लानिंग देखने और काम करने के तरीके को थोड़ा सुधारने के लिए सही है।

करियर – कर्क मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

यह महीना करियर के क्षेत्र में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर प्रगति लाएगा। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी क्रिएटिविटी और काम से जुड़ी ऊर्जा को मजबूत करेंगे, जिससे आप ऑफिस या काम की जगह पर अपनी काबिलियत और लीडरशिप दिखा पाएंगे।

हालांकि, 23 नवंबर के बाद तुला राशि में बुध के वक्री होने से सहकर्मियों से बातचीत में भ्रम या परियोजनाओं में देरी संभव है। इसलिए बातचीत साफ़ रखें और दिसंबर के शुरू तक बड़े समझौतों से बचें। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर टीमवर्क और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए शुभ रहेगा। इस समय में आपकी प्रेरणा और समर्पण सफलता दिलाएंगे।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com,  फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com