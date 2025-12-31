Career Horoscope January 2026: 4 राशियों के लिए तरक्की और बड़े बदलाव का महीना, जानें कैसा रहेगा नया साल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। जनवरी 2026 आपके लिए समायोजन और विकास का महत्वपूर्ण महीना रहेगा। पूरे महीने पर आपके स्वामी ग्रह सूर्यदेव का गहरा प्रभाव बना रहेगा। जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपका ध्यान क्रिएटिविटी और आनंद से हटकर काम, दिनचर्या और जिम्मेदारियों की ओर जाएगा।

करियर- सिंह मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026): सिंह मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने करियर पर गहरा असर पड़ेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे काम में क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास बना रहेगा। आपकी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और नए विचारों के लिए सराहना मिलेगी।

मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे काम का बोझ बढ़ेगा और दिनचर्या ज्यादा अनुशासित हो जाएगी। यह समय जिम्मेदारी, जवाबदेही और सेवा भाव से काम करने का रहेगा। 16 जनवरी के बाद मकर राशि में उच्च के मंगलदेव आपको भारी काम और प्रतिस्पर्धा से निपटने की ताकत देंगे।

17 जनवरी को बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे योजना बनाना और साफ-सुथरा संवाद करना आसान होगा। यह मासिक राशिफल सलाह देगा कि तुरंत तारीफ पाने के बजाय निरंतर और ईमानदार मेहनत पर ध्यान दिया जाए। करियर – कन्या मासिक राशिफल करियर के मामले में यह महीना धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला रहेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इस दौरान आप घर से जुड़े काम, रिमोट वर्क, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों या आंतरिक प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे। बड़े फैसले लेने से पहले सोच-विचार करेंगे। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे। इसके बाद आपकी क्रिएटिव सोच, प्रेजेंटेशन स्किल्स और लीडरशिप सामने आएगी। आप अपने आइडिया को जिम्मेदारी के साथ पेश करेंगे। 16 जनवरी से मकर राशि में मंगलदेव उच्च के होकर साहस और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। 17 जनवरी से बुधदेव का मकर राशि में गोचर आपकी सोच और बातचीत को और मजबूत करेगा। यह समय दिखाएगा कि अनुशासित क्रिएटिविटी से आपको पहचान मिलेगी।



करियर – तुला मासिक राशिफल करियर के लिहाज से यह महीना संवाद और स्थिरता का रहेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इस दौरान नेटवर्किंग, मार्केटिंग, मीटिंग, प्रेजेंटेशन और छोटे प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। आपकी बातों को लोग गंभीरता से लेंगे। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे। इसके बाद करियर का फोकस मजबूत आधार बनाने पर रहेगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस के अंदर बदलाव या प्रॉपर्टी से जुड़े काम सामने आ सकते हैं। 16 जनवरी से मकर राशि में उच्च के मंगलदेव मेहनत और मानसिक मजबूती मांगेंगे। 17 जनवरी से बुधदेव प्लांड सोच में मदद करेंगे। यह महीना सिखाएगा कि जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य से आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

करियर – वृश्चिक मासिक राशिफल करियर में यह महीना योजना और क्रियान्वयन पर आधारित रहेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इस दौरान आपकी प्रोफेशनल प्राथमिकता सैलरी, वित्तीय योजना और काम को अपने मूल्यों के अनुसार ढालने पर रहेगी। आपकी वाणी और बातचीत का तरीका कार्यस्थल पर पहचान दिलाएगा। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे। इसके बाद मेहनत और पहल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग, लेखन, सेल्स और क्लाइंट से जुड़ा काम आगे बढ़ेगा। 16 जनवरी से मकर राशि में उच्च के मंगलदेव साहस और प्रतिस्पर्धा की ताकत देंगे। 17 जनवरी से बुधदेव विश्लेषण और सोच को तेज करेंगे। यह महीना आपको सिखाएगा कि गोपनीयता से ज्यादा साफ और सधी हुई बातचीत लाभ देगी।