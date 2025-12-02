Career Horoscope December 2025: धनु से मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने क्या होगा खास?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह महीना कुछ राशि के जातकों के लिए अनुकूल माना जा रहा है। वहीं कुछ जातकों को करियर में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। ऐसे में चलिए मासिक राशिफल (Monthly Career Horoscope December 2025) से जानते हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) 7 दिसंबर को मंगल के आपकी राशि में प्रवेश से करियर में प्रगति प्रमुख रहेगी। यह समय लक्ष्य निर्धारण और एक्टिवनेस को बढ़ावा देगा। प्रारंभिक वृश्चिक राशि का गोचर योजनाओं और रिसर्च में रिव्यू करने का समर्थन करेगा। बुध दिसंबर के अंत तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे आप नए अवसरों में कदम रखने से पहले अपने निर्णयों को दोबारा से सोच सकते हैं। मध्य माह में सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से पेशेवर दृश्यता बढ़ेगी, नेतृत्व और परियोजना की गति को बढ़ावा मिलेगा। 20 दिसंबर को शुक्र के आपकी राशि में प्रवेश से आकर्षण और सहयोग क्षमता बढ़ेगी, जो मजबूत संबंध बनाने में मदद करेगा। माह का अंतिम सप्ताह प्रपोजल, जॉब एप्लीकेशन और प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए अनुकूल है।

मकर मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) वृश्चिक प्रभाव से करियर में नेटवर्किंग, सहयोग और विचारों को प्रस्तुत करने का समय अनुकूल है। बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश से रणनीतिक सोच तेज होगी, जो मुश्किल कार्यों और दीर्घकालिक योजनाओं में मदद करेंगे। 7 दिसंबर को मंगल के धनु राशि में प्रवेश से बाहरी दबावों से हटकर दिशा को दोबारा से सोचने की जरूरत महसूस हो सकती है। मध्य माह में सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से पहले लिए गए निर्णयों की समीक्षा होगी। यह समझ आपको आने वाले महीनों में करियर में मजबूत शुरुआत के लिए तैयारी करेगी।

कुंभ मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) संपूर्ण माह में करियर गति मजबूत रहेगी। वृश्चिक राशि में सूर्य के प्रभाव से संकल्प, फोकस और रणनीतिक बुद्धि बढ़ेगी। आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं और मुश्किल परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं। 6 दिसंबर को बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश से कम्युनिकेशन और निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी।

7 दिसंबर को मंगल के धनु राशि में प्रवेश से टीम प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ेगी और नेतृत्व की भूमिकाएं मिलती हैं। मध्य माह में सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से नेटवर्किंग, सहयोग और सामुदायिक सफलता को बढ़ावा मिलेगा। महीने के अंत में बुध धनु राशि में कम्युनिकेशन को सहज बनाता है और करियर योजनाओं को आत्मविश्वास के साथ अंतिम रूप देने में मदद करेंगे।

मीन मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) मध्य माह के बाद करियर प्रमुख रहेगा। धनु राशि में ग्रह गोचर आपके पेशेवर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। महीने की शुरुआत रिसर्च और अध्ययन के लिए अनुकूल है। 6 दिसंबर को बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश से खुद को परखने की क्षमता तेज होगी। 7 दिसंबर को मंगलदेव का धनु राशि में प्रवेश से महत्वाकांक्षा, साहस और प्रेरणा बढ़ेगी। सूर्य के मध्य माह में धनु राशि में प्रवेश से नेतृत्व क्षमता चमकती है। महीने के अंत में बुध कम्युनिकेशन में सुधार करेंगे, जिससे साक्षात्कार, प्रस्ताव या सार्वजनिक बोलने के अवसरों में मदद होगी।