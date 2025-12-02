Career Horoscope December 2025: इस महीने वृश्चिक राशि वालों की करियर से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह माह धैर्य, भावनात्मक संतुलन और प्रैक्टिकल कदमों के माध्यम से विकास का संदेश देंगे। इस महीने कुछ राशि के जातकों को नए विचारों ले बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं कुछ जातक कार्य-संबंधी चुनौतियों का समाधान खोजने में सफल होंगे। चलिए पढ़ते हैं दिसंबर माह का महीना आपके करियर के लिए कैसा गुजरने वाला है।

सिंह मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) करियर इस माह खुद को परखने और उन्नति दोनों का अनुभव करेगा। वृश्चिक राशि के ग्रह लंबे समय के लक्ष्यों, कार्य संरचनाओं और भावनात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करने में मदद करेंगे। 6 दिसंबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश कार्य विश्लेषण और रणनीतिक निर्णयों में स्पष्टता देगा। 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश साहस और महत्वाकांक्षा बढ़ाएगा, जिससे आप साहसिक कदम उठा सकेंगे। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर नेतृत्व के अवसर और आत्मविश्वास लाएगा। माह के अंत में बुध का धनु राशि में गोचर कम्युनिकेशन, प्रस्तुति, प्रस्ताव और नेटवर्किंग में सुधार करेगा।

कन्या मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) करियर में प्रगति धीरे-धीरे होगी। महीने की शुरुआत अनुसंधान, रणनीति और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर केंद्रित है। वृश्चिक राशि में सूर्य समस्या-समाधान क्षमता बढ़ाएंगे, जिससे आप गोपनीय और मुश्किल कार्यों को संभाल सकते हैं। 6 दिसंबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश कम्युनिकेशन को सोच समझकर बढ़ाएगा। 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश कार्यस्थल में पहल और साहसिक कदम उठाने को प्रेरित करेगा। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर कार्य प्रणाली और जिम्मेदारियों में बदलाव लाएगा। माह के अंत में बुध का धनु राशि में प्रवेश कार्य सरल बनाएगा, लंबित मामलों का समाधान और सहकर्मियों के साथ प्रभावी संवाद संभव करेगा।

तुला मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) करियर पर ध्यान वित्त, जिम्मेदारियों और आत्म-मूल्य पर रहेगा। वृश्चिक राशि के ग्रह इस माह आय के स्रोतों की समीक्षा, समझौते पुनः मूल्यांकन और कार्य प्रक्रियाओं को सुधारने में मदद करेंगे। 6 दिसंबर को बुध का वृश्चिक राशि में गोचर एनालिटिकल क्षमता बढ़ाएगा और छिपी हुई गलतियों को सुधारने में मदद करेगा। 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश कम्युनिकेशन आधारित कार्यों में गति लाएगा और नए विचारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में प्रवेश नेटवर्किंग, बैठक और बौद्धिक सहयोग से प्रगति लाएगा। माह के अंत में बुध का धनु राशि में गोचर तार्किक सोच मजबूत करेगा और कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगा।

वृश्चिक मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) करियर के मामले यह महीना उज्ज्वल रहेगा क्योंकि सूर्य आपकी राशि को प्रकाशित करेंगे। यह कार्यस्थल में आपकी दृश्यता और प्रभावशीलता बढ़ाएगा। दिसंबर की शुरुआत नई पेशेवर योजनाओं को स्थापित करने, भूमिकाओं पर बातचीत करने या नेतृत्व दिखाने के लिए अनुकूल है। 6 दिसंबर को बुध का वृश्चिक राशि में गोचर निर्णय क्षमता को तेज करेगा और रणनीतिक कार्यों को संभालने में मदद करेगा।

7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश आपके महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, जिससे आप वित्त और करियर निर्माण में साहसिक कदम उठा सकते हैं। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर आय वृद्धि, प्रैक्टिकल प्रदर्शन और दीर्घकालीन स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। कम्युनिकेशन अधिक स्पष्ट और सीधा होगा, जिससे कार्य-संबंधी चुनौतियों का समाधान आसानी से हो सकेगा।