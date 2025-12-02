Career Horoscope December 2025: दिसंबर में किन जातकों की मेहनत लाएगी रंग, करियर राशिफल से जानें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मासिक राशिफल धैर्य, स्पष्टता और भावनात्मक जागरूकता के माध्यम से उपलब्धि दर्शाता है। इस महीने कुछ राशि के जातक करियर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं दिसंबर महीने का करियर मासिक राशिफल (Monthly Career Horoscope December 2025)।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) इस महीने करियर में ऊर्जा और उत्साह दिखाई देगा। 7 दिसंबर को मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आपकी महत्वाकांक्षा और प्रेरणा बढ़ाएगा। सूर्य, शुक्र और बुध का धनु राशि में प्रवेश साहस और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देगा। महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि में ग्रहों का गोचर कार्यस्थल की गुप्त चुनौतियों को परखने में मदद करेगा, जिससे रणनीतिक योजना संभव होगी। मध्य माह से यात्रा, उच्च शिक्षा और विस्तार के अवसर बढ़ सकते हैं। वक्री गुरु देव कागजात और कम्युनिकेशन पर ध्यान देने को कह सकते हैं। निर्णयों में जल्दबाजी न करें, पर सहजता और साहस आपके पक्ष में रहेंगे।

वृषभ मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) महीने की शुरुआत गंभीर और केंद्रित रहेगी। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर टीमवर्क, साझेदारी और जिम्मेदारियों पर ध्यान देगा। शुरुआती दिनों में चर्चा गंभीर और गहरे हो सकती है, धैर्य और कूटनीति आवश्यक है। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश पेशेवर बातचीत को और गहरा करेगा। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर नए अवसर के साथ उम्मीद लाएगा। 7 दिसंबर को मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश महत्वाकांक्षा बढ़ाएगा, पर जल्दबाजी में निर्णय न लें। 29 दिसंबर तक बुध का धनु राशि में प्रवेश कम्युनिकेशन में स्पष्टता और सफलता सुनिश्चित करेगा।

मिथुन मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) महीने की शुरुआत गहरे विश्लेषण और सावधानी के साथ रहेगी। वृश्चिक राशि में ग्रहों का गोचर कार्य करने के तरीके की जांचने, उनकी गलतियों को सुधारने और कार्यों को सही तरीके से करने में मदद करेगा। 6 दिसंबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश योजना, रिसर्च और गोपनीय चर्चाओं के लिए अनुकूल रहेगा।

7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश साझेदारी और टीमवर्क में ऊर्जा लाएगा, पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर दृश्यता, सराहना और नेतृत्व का अवसर बढ़ाएगा। महीने के अंत तक बुध का धनु राशि में गोचर कम्युनिकेशन में स्पष्टता लाएगा और सौदे, कॉन्ट्रैक्ट्स या नए पेशेवर सहयोग स्थापित करने में मदद करेगा।

कर्क मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर) महीने की शुरुआत रचनात्मक ऊर्जा और रणनीतिक सोच के साथ होगी। वृश्चिक राशि में ग्रह आपके करियर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। शुरुआती दिनों में चल रहे प्रोजेक्ट्स में सुधार, कौशल बढ़ाने और काम से जुड़े निर्णय गहराई और सतर्कता के साथ लेने का समय है। 6 दिसंबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश समस्या समाधान और शोध क्षमता को बढ़ाएगा। 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश कार्यक्षमता और पहल बढ़ाएगा। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर कार्यस्थल पर सामंजस्य और नेतृत्व की दृश्यता बढ़ाएगा। महीने के अंत तक आपकी लगातार मेहनत की सराहना होगी। बुध का धनु राशि में गोचर कम्युनिकेशन को स्पष्ट और प्रभावी बनाएगा।