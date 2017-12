स्कूल में यौन उत्पीड़न के खिलाफ चौथे दिन भी अभिभावकों का प्रदर्शन

भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली स्कूल के गेट पर पहुंची तो अभिभावक क्षुब्ध हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे।

जागरण संवाददाता, कोलकाता। जीडी बिरला स्कूल में चार वर्षीय छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर अभिभावकों का सोमवार को चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। सुबह से फिर छात्राओं के अभिभावक महानगर के रानीकोठी स्थित जीडी बिरला स्कूल के सामने एकत्रित होने लगे। इसके बाद अनिश्चितकाल के लिए बंद किए गए स्कूल को फिर से खोलने की मांग करने लगे।

अभिभाकों के हाथों में पोस्टर व प्लेकार्ड था जिस पर स्कूल तत्काल खोलने की मांग करने लगे। इसी क्रम में जब भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली स्कूल के गेट पर पहुंची तो अभिभावक क्षुब्ध हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अभिभाकों को कहना था कि इस मामले में राजनीति नहीं चाहिए। रूपा गो बैक के नारे भी लगाए गए। बाद में रूपा ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे छात्राओं की मां से बात करने दें। मैं दो दिनों से दिल्ली में थी। मैं बीती रात कोलकाता लौटी हूं। मुझे छात्राओं की मां से बात करने दें। मैं पूरे दिन स्कूल के पास चुपचाप बैठी रहूंगी। मैं राजनीति करने के लिए यहां नहीं आई हूं। वहीं, कुछ अभिभावक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे थे।

इससे पहले शिशु सुरक्षा आयोग की अध्यक्ष अनन्या चक्रवर्ती स्कूल पहुंची और उन्होंने कहा कि इस तरह से स्कूल बंद करना शिक्षा कानून के खिलाफ है। मैं स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। वहीं, शिशु सुरक्षा आयोग की ओर से प्रिंसिपल की गिरफ्तारी मांग करेत हुए कोलकाता पुलिस आयुक्त व संयुक्त आयुक्त को पत्र भेजा गया है। अभिभावकों का कहना है कि आज परीक्षा है, बावजूद इसके स्कूल को बंद रखा गया है। अभिभावक तत्काल स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि फिलहाल स्कूल बंद रहेगा।

दूसरी ओर रविवार को ही प्रोटेक्शन अॉफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अॉफेंस एक्ट (पॉक्सो)के तहत स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला नाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार दो पीटी शिक्षकों को आज फिर अलीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक अधिवक्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन जमा दिया है।अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल स्कूल के समक्ष तैनात किए गए हैं।

BJP MP Rupa Ganguly reaches GD Birla Centre for Education school in #Kolkata to protest against the alleged molestation of a four-year-old student by teacher pic.twitter.com/5u7KNOryoz