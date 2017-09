हस्त शिल्पी अाधुनिक भारत के निर्माता, हम बनेंगे उनकी ताकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमने हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। जिससे प्रदेश के विकास में चार चांद लग गये हैं।

वाराणसी (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनी दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्वागत करने राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस दौरान मौजूद रहे।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा की आज हमने एक हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। जिससे प्रदेश के विकास में चार चांद लग गये हैं। बुनकर और शिल्पकार बहनों भाइयों को आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा लेकिन अब वह अपना परिचय खुद दे सकेंगे। हमारे बच्चे अब इस काम में नहीं आना चाहते लेकिन अब वह लोग इसी में रहना चाहते हैं। जिन योजनाओं का शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। मोदी ने आटो चालकों को कहा कि विदेशी पर्यटकों को यहां लाकर हमारे बुनकर और हस्त शिल्पियों का हुनर दिखायें और अपने साथ उनका भी रोजगार बढ़ायें। हम हिंदुस्तान के किसी भी गरीब को गरीब नहीं रहने देंगे। आज हिंदुस्तान का कोई भी गरीब अपने बच्चों को अाज सामथ्य शाली बनाना चाहते हैं। हमारी संतान अपने पैरों पर खड़ी हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बनारस व वड़ोदरा दोनों जगह से चुनाव जीता था मगर जब एक सीट छोडऩे की बात आई तो मैंने सोचा कि वड़ोदरा के विकास के लिए तो बहुत लोग हैं। काशी का विकास कर अपना जीवन धन्य कर लूं। आज वड़ोदरा से काशी के लिए महामना एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है। यह सूरत होते आएगी। वड़ोदरा व कााी संस्कृति की नगरी हैं, विद्या का धाम हैं, आज दोनों को महामना ने जोड़ा है। हमें पश्चिम की तरह एक ताकत बनाना है पूरब को। इसमे यहां की जन ताकत काम आएगी। योगी जी ने 6 माह में जो कमाल दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद।

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा की प्रधानमंत्री ने आज एक हजार करोड़ से अधिक कल्याण कारी योजनाओं का उदघाटन किया है। कई वर्षों से लंबित कई योजनायें आज शुरू हुई हैं। लेकिन आज गरीब जनता की कई योजनायें समर्पित की गई हैं। वस्त्र मंत्रालय ने गरीबों को सम्मान बढ़ाने का काम किया है। योगी ने अपने 17 सितंबर के काशी दौरे का जिक्र किया, आज हुई वर्षा का जिक्र किया। योगी बोले - सूखे से परेशान किसानों के लिए आज वर्षा भी मेहरबान हो गई। मानों एक मां अपने पुत्र का स्वागत कर रही हो।

पीएम नरेंद्र मोदी ने बडा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल का उद्घाटन किया। इसका शिलान्यास भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ही किया था। उदघाटन के बाद पीएम ने संकुल का दौरा कर विविध हस्तकलाओं का अवलोकन किया और अधिकारियों से व्यवसायिक गतिविधियों के बाबत जानकारी भी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अद्भुत ट्रेड सेंटर दीनदयाल संकुल फेज - 2 का प्रधानमंत्री ने फीता काटकर किया शुभारंभ। शिल्पियों व बुनकरों के लिए संजीवनी प्रदाता। यहां रख सकेगे अपने निर्माण का माडल।

बड़ा लालपुर ट्रेड सेंटर दरअसल दो फेस की परियोजना थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने काशी में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का स्वप्न देखा था मगर सपा सरकार के चलते मामला लटका रहा। अंतत: केंद्र ने लालपुर में अपनी ही अर्थात केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की जमीन पर इसके निर्माण का फैसला लिया। इससे पहले करीब एक वर्ष पहले इसका पहला फेज बनकर तैयार हुआ, पीएम के हाथों लोकार्पित भी हुआ। आज इसका दूसरा फेज भी पीएम मोदी के हाथों लोकार्पित।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सेना का हेलीकाप्टर वाराणसी के बड़ा लालपुर पहुंचा । जोरदार बारिश के बाद पीएम का हेलिकाप्टर उड नहीं सका था। लगभग पंद्रह मिनट के बाद मौसम साफ होते ही पीएम का हेलिकाप्टर रनवे पर लाया गया और यहां से कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गया। इस दौरान 3:04 बजे से लेकर 3:34 बजे तक पीएम लगभग आधे घंटे तक सेना के हेलिकाप्टर में ही बैठे रहे। महामना एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में शुभारंभित करेंगे प्रधानमंत्री जबकि गुजरात के शहर वड़ोदरा में इसके लिए आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं ।

वाराणसी में पीएम 18 परियोजनाओं का लोकार्पण व दस बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ बनारस सहित पूरे पूर्वांचल को विकास की गति देंगे। हवाई अड्डे के एप्रन पर विमान से उतरते ही सूबे के राज्यपाल राम नाईक व सीएम योगी आदित्यानाथ ने आगवानी की इस दौरान आईजी, डीआइजी, एडीजी, जिलाधिकारी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम पिण्डरा, सीआइएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सुब्रत झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य टर्मिनल भवन के सीआइपी लाउंज में पहुंचे पीएम को बुके भेंटकर सांसद मछलीशहर रामचरित्र निषाद, मंत्री नीलकंठ तिवारी, चैयरमैन अपराजिता सोनकर, विधायक डॉ अवधेश सिंह, सुशील सिंह, सौरभ श्रीवास्तव, एमएलसी लक्षमण आचार्य के अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं ने स्वागत किया।

यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के साथ-साथ राज्यपाल राम नाईक व मुख्यमंत्री योगी भी काशी में मौजूद होंगे और रात भी यहीं गुजारेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में कृषकों, शिल्पियों, बुद्धिजीवियों व पुलिस महकमे के लिए तो बहुत कुछ है ही, आमजन के लिए भी तोहफों का पूरा गुलदस्ता है। दरअसल विकास की पहली शर्त, सुगम यातायात के नजरिए से देखें तो पूर्वांचल की यह कृषि पट्टी बहुत समृद्ध नहीं है। यह कमी इस बार पीएम के हाथों दूर हो रही है।

एक नहीं, दो गंगा पुलों का लोकार्पण कर प्रधानमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिमी बिहार की बहु विधि संबद्धता को नया आयाम व विकास को द्रुत गति प्रदान करेंगे। बलुआघाट व सामनेघाट में निर्मित इन दो विशाल गंगा पुलों से न केवल बड़े भूभाग में यातायात सुगम होगा, दूरी घटेगी वरन कारोबार को भी पंख लगेंगे। पूर्वांचल में गंगा पर अब तक केवल पांच पुल थे, इन दो पुलों के लोकार्पित होते ही इनकी संख्या अब सात हो जाएगी।

इसके अलावा पूर्वांचल के शिल्पियों व बुनकरों के लिए जहां ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर कारोबारी संजीवनी का काम करेगा वहीं शाहंशाहपुर में गंगातीरी गायों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए लगने वाला मेला व सभा किसानों के लिए बेहद लाभकारी होगी। उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव के साथ ही सन 2019 के लोकसभा चुनाव की जोरदार तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी को भी पूरब पट्टी में पीएम मोदी के इस दौरे से नई ऊर्जा मिलेगी।

