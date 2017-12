UP Civic Polls Result 2017: मथुरा में लकी ड्रॉ से तय हुआ विजेता, पार्षद के पद पर भाजपा की मीरा विजेता

मथुरा में वार्ड नंबर 56 में दोनों प्रत्याशियों को 874 मत मिले। इसके बाद फैसला लाटरी से निकाला गया, जिसमें भाजपा की मीरा अग्रवाल की किस्मत ने साथ दिया और उनको विजेता घोषित किया गया।

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार चुनने को हुए निकाय चुनाव में आज परिणाम आने लगे हैं। आज भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में बेहद रोचक मुकाबला हुआ। यहां पर वार्ड नंबर 56 में दोनों प्रत्याशियों को 874 मत मिले। इसके बाद फैसला लाटरी से निकाला गया, जिसमें भाजपा की मीरा अग्रवाल की किस्मत ने साथ दिया और उनको विजेता घोषित किया गया।

