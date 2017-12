प्रासंगिक : भरोसे ने बढ़ा दीं भाजपा की उम्मीदें

उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में पूरे नंबरों से पास होने वाली भाजपा की जीत का अर्थ यह भी है कि मतदाताओं को उससे बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं।

लखनऊ [आशुतोष शुक्ल]। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के तीन संदेश हैं। पहला, जनता ने आठ माह की योगी सरकार को मान्यता दे दी, दूसरा यह कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को उसी जनता ने नगर निगमों में नकार दिया और तीसरा, बहुजन समाज पार्टी ने साबित किया कि उसे समाप्त मान लिए जाने के दावों में दम नहीं। मुस्लिम वोटों को अपने पाले में खींच ले जाने में वह सफल रही।

उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में पूरे नंबरों से पास होने वाली भाजपा की जीत का एक अर्थ यह भी है कि मतदाताओं को उससे बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। यह पहला अवसर था जब कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में प्रचार करने उतरा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से आरंभ कर 14 दिनों में 40 सभाएं कीं। भाजपा की जीत को उसके आलोचक अब भले ही महत्व न दें और इसे लगभग पचीस प्रतिशत आबादी का मतदान घोषित करें, लेकिन यदि भाजपा के इतने मेयर प्रत्याशी न जीते होते तो शोर मचता और तत्काल इस नतीजे को गुजरात तक खींचा गया होता। तब इसे योगी सरकार का खराब प्रदर्शन और 'सांप्रदायिकता से नाराजगी व ऊब' बताया जाता।

I would like to give credit of this win to all BJP workers who worked for the party to communicate its agenda of development to all. I would also like to thank all the voters: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/SisjnWK8D4