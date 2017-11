LIVE : निकाय चुनाव में मतदान के दौरान बागपत के बड़ौत में फायरिंग

बड़ौत में मतदान के दौरान फायरिंग। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने की फायरिंग। प्रत्याशियों के समर्थकों पर पुलिस का लाठीचार्ज।

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार चुनने को हो रहे निकाय चुनाव में आज अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आज 26 जिलों की 233 नगरीय निकायों के साथ ही पांच नगर निगम में महापौर चुनने के लिए भी मतदान हो रहा है।

#WATCH Police lathi charge locals after a scuffle in UP's Barabanki over names missing in voter list, destroy tables and chairs pic.twitter.com/riKyy3l8ab