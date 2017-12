LIVE: यूपी निकाय चुनाव : अयोध्या और मथुरा में भाजपा प्रत्याशी का मेयर पद पर कब्जा

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले नगर निगम बने मथुरा के बाद अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है।

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार चुनने को निकाय चुनाव में मतगणना जारी है। प्रदेश निकाय चुनाव से पहले नगर निगम बने मथुरा के बाद अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है।मेयर की 16 सीट में से भाजपा दो पर जीत दर्ज कर चुकी है जबकि 12 पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी दो सीट पर आगे चल रही है।

मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश आर्य बंधु तथा अयोध्या में भाजपा के ऋषिकेश उपाध्याय ने बाजी मारी है। यूपी नगर निगम चुनाव का पहला नतीजा आया। बीजेपी के मुकेश आर्य बंधु जीते, कांग्रेस के मोहन सिंह को हराया। मथुरा नगर न‍िगम चुनाव में कांग्रेस पीछे बीजेपी ने बढ़त बनाई।

फैज़ाबाद अयोध्या नगर निगम पर भाजपा का कब्ज़ा। मेयर पद पर ऋषिकेश उपाध्याय ने सपा की गुलशन बिंदु को 3593 वोटों से शिकस्त दी। भाजपा को 44628 व सपा को 41035 वोट मिले।मथुरा और अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी ने मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी कब्जा जमा लिया है। अयोध्या-फैजाबाद नगर निगम का परिणाम घोषित हो गया। भाजपा प्रत्याशी ऋषिकेश उपाध्याय ने सपा के गुलशन बिंदु को 4600 वोटों के अंतर से हराया। अयोध्या-फैजाबाद को योगी सरकार ने नगर निगम बनाया है।

अबतक के रुझानों में 16 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी 2 सीटों पर बीएसपी आगे चल रही है। मेयर पद के चुनाव में सत्ता पर काबिज भाजपा को बसपा से कड़ी टक्कर मिल रही है। मेयर पद के चुनाव में बीते वर्ष सत्ता में रही समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस मुकाबले से बाहर हैं।

गोरखपुर में महापौर के चुनाव में अब तक हुई लगभग 80 हजार वोटों की गिनती में भाजपा प्रत्याशी सीताराम जायसवाल निकतम प्रत्याशी सपा के राहुल गुप्ता से 21 हजार मतों से आगे चल रहे है। छह चक्र की गणना पूरी हो चुकी है। कानपुर में पांचवें राउंड के बाद मेयर की भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पांडेय को 34148 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी बंदना मिश्रा को 16317 वोट, बसपा प्रत्याशी अर्चना निषाद को 7541 वोट और सपा प्रत्याशी माया गुप्ता को 9109 वोट मिले। फिरोजाबाद में 17वें राउंड की वोटिंग पूरी, भाजपा प्रत्याशी नूतन राठौर 52 हजार वोट से आगे।

मेयर की दौड़ में अब तक आगे चल रहे प्रत्याशी

नगर निगम---प्रत्याशी---पार्टी

मथुरा--- मुकेश आर्य---भाजपा ने सीट जीती

मेरठ--- कांदा कर्दम---भाजपा

फिरोजाबाद--- पायल राठौर---बीएसपी

वाराणसी--- मृदुला जायसवाल---भाजपा

सहारनपुर--- संजीव वालिया---भाजपा

गोरखपुर--- सीताराम जायसवाल---भाजपा

लखनऊ--- संयुक्ता भाटिया---भाजपा

कानपुर--- प्रमिला पांडेय---भाजपा

गाजियाबाद--- आशा शर्मा---भाजपा

आगरा--- दिगंबर सिंह---बीएसपी

इलाहाबाद--- अभिलाषा गुप्ता---भाजपा

बरेली--- उमेश गौतम---भाजपा

मुरादाबाद--- विनोद अग्रवाल---भाजपा

अलीगढ़--- डॉक्टर राजीव अग्रवाल---भाजपा

झांसी--- ब्रजेंद्र व्यास---बीएसपी

फैजाबाद--- ऋषिकेश उपाध्याय---भाजपा ने सीट जीती

नगर पालिका : यूपी निकाय चुनाव के तहत नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कुल 198 सीटों पर मतगणना चल रही है। इन सीटों पर अब तक 16 सीटों के रुझान आए हैं। इनमें बीजेपी सबसे आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस और एसपी का अभी खाता भी नहीं खुला है।

आठवें राउंड के बाद बरेली-महापौर अजय शुक्ला (कांग्रेस) - 5743

डॉ तोमर (सपा) -39042

उमेश गौतम (भाजपा) -48629

मो, यूसुफ (बसपा) -9750

नवनीत अग्रवाल (आप)- 1092

सहारनपुर 13 वां चरण

बसपा 58895

कांग्रेस 27197

भाजपा 75753

पार्टी आगे

बीजेपी 14

एसपी 0

बीएसपी 2

कांग्रेस 0

अन्य।

Cong, other parties were giving internal support to each other, We fought alone & we are now leading with a good number in early trends: Mahendra Nath Pandey, BJP UP chief pic.twitter.com/6n2ZFZ1vId