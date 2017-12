मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा

नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की बुरी शिकस्त का ठीकरा एक बार फिर ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। अखिलेश ने भी ट्वीट कर हार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है।

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मेयर की सीट पर खाता खोलने में नाकाम अखिलेश यादव ने भी हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ा है। इससे पहले आज बसपा की मुखिया मायावती ने भी ईवीएम पर संदेह जताया था। हालांकि बसपा ने पहली बार सिंबल के साथ निकाय चुनाव में उतरने के बाद मेयर की दो सीट जीती है।

अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा है, जिन जगहों पर बैलट पेपर से मतदान हुए वहां बीजेपी सिर्फ 15 प्रतिशत सीट ही जीत सकी है, जबकि ईवीएम से हुए मतदान वाली जगहों पर बीजेपी का जीत प्रतिशत 46 है। अखिलेश के इस ट्वीट पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के जीत का प्रतिशत नहीं बताया है।

BJP has only won 15% seats in Ballot paper areas and 46% in EVM areas.